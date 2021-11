Vánoční dekorace 2021: V duchu udržitelnosti, přírodních materiálů a rodinných setkání

Jak ukázal jeden z největších vánočních veletrhů na světě, londýnský Spirit of Christmas Fair, této atmosféře mezi lidmi se přizpůsobili i výrobci vánočních dekorací, kteří začali mnohem více sázet na kvalitu, a tedy i trvanlivost či udržitelnost materiálů.

Do popředí se tak opět dostává i ruční výroba, přírodní materiály a dalo by se říci i retro věci, které mnohé dospěláky navrací do jejich dětství.