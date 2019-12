V dětském domově v Dolních Počernicích připravují Vánoce dlouho dopředu

Na první adventní neděli zde už mají zpravidla připravené i vánoční stromečky a adventní věnce, děti se plně zapojují do příprav.

V domově jsou rozděleny do rodinných skupin po 6 až 8, aby nepřišly o rodinnou atmosféru. Každá skupina se o chod domácnosti stará sama a stejně tak i o vlastní vánoční přípravy.

„Měly by probíhat i adventní večeře, ale je to náročnější, podle toho, jak se děti vracejí, jestli mají nějaký zápas a podobně, organizačně se to dělá na rodinné skupině,“ dodal Lněnička s tím, že v rámci příprav bývá největší nápor předposlední týden před Vánoci.