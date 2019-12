Tipy na dárky, které potěší malé i větší slečny

Foto: Tajná zoo – Hrozba stínů, Bryan Chick - Noah a jeho přátelé se vrátili zpět z první výpravy do Tajné zoo. Myslí si, že zažili vše, co mohli, velmi brzy ale zjišťují, že to byl jen začátek, 299 Kč; Blue – Trosečníci z laguny, Dirk Ahner - Když se Juna probudí, nevěří svým očím: nachází se na ostrově neznámo kde. Kolem je jen hluboký oceán a nikde žádná stopa po malém letadle, kterým cestovali, 249 Kč; Anna z ostrova, Lucy Maud Montgomeryová - Ve třetím pokračování Anny ze Zeleného domu se Anně splní její velký sen: odejde studovat do města na univerzitu, 299 Kč; Pohledem divokých zvířat, Dagmar Lišková - Deset příběhů z divočiny, ve kterých se seznámíte s osudy několika hrdinů zvířecí říše, 299 Kč