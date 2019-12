Tipy na dárky, které potěší každého muže

Dárek pro herní nadšence: OMEN by HP 15-dc1105nc s USB myší OMEN by HP 400 za korunu. Díky tomuto výkonnému laptopu získá každý zarputilý gamer svobodu, protože se svých oblíbených her nemusí vzdát ani na cestách, 25 990 Kč.

Foto: archív firmy