O Vánocích nesmí chybět vánočka. Upečte si s námi vlastní

Vánočka neodmyslitelně patří na vánoční stůl. Letos si s námi můžete upéct vánočku podle babiččina receptu cukráře Jana Moučky z rodinné cukrárny ve Strančicích. Není totiž nad to si připravit poctivou domácí vánočku, kterou ocení každý člen rodiny. Pro ještě lepší kvalitu je pak dobré si i připravit vlastní mandle.

„Samozřejmě je možné si do vánočky koupit už blanšírované mandle, ale lepší je si je doma spařit a vyloupat. Samozřejmě je to pracné, ale stojí to potom za to,“ uvedl výhody vlastních mandlí Jan Moučka.