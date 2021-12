Loni trávila Vánoce u moře, vícekrát už to ale Bára Mottlová neudělá

„Loni jsem byla u moře, přiznám se, že už to asi vicekrát neudělám. Bylo to fajn, ale ztratila jsem tu rodinnou pohodu, která má své kouzlo. U moře byla sranda, ale vlastně je to škoda. To spíš Silvestr,“ svěřila se nám herečka, která bude tentokrát doma s maminkou a bratry.

„Jsem velký jedlík a Vánoce jsou skvělá omluvenka pro to, aby si člověk dal, na co má chuť a nešetřil se. I když já to dělám po celý rok. Na ty Vánoce má člověk omluvenku, takže to ráda využiji a neomezuji se, od toho jsou pak novoroční předsevzetí. Letos jsem měla uběhnout 1000 kilometrů, a to se zdařilo, tak uvidím, co mě napadne na další nový rok,“ dodala Bára Mottlová.