„Jako v zemi krále Miroslava“. Davy Čechů vzaly trhy v Cieszyně ztečí

Nejvíce Čechů zamířilo do Cieszyna v sobotu odpoledne a večer, ale i v neděli jich přišlo dost. Příležitost zažít aspoň na chvíli městkou vánoční atmosféru si nenechali ujít zejména lidé z nejbližších měst, jako jsou Havířov, Frýdek-Místek nebo Karviná.

Pro obyvatele Českého Těšína je to zvláštní situace.

„Oba Těšíny vnímáme jako jedno dvouměstí a je naprosto přirozené, že lidé chodí na polskou stranu a obráceně jak za prací, tak za soukromými záležitostmi. Nedivím se, že lidé toho teď využívají o to intenzivněji. Jsme skutečně ve velmi schizofrenní situaci, na jedné straně řeky jsou stánky zavřené, všechno je odvezené a svítí jen vánoční výzdoba, ale když přejdete řeku, je všude živo,“ řekla Právu starostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková (Nestraníci).

V sobotu byla na centrálním cieszynském náměstí skutečně hlava na hlavě. Největší zájem byl o vánoční punč, u kterého se v jednu chvíli vytvořila asi desetimetrová fronta.

Prodejci ve stáncích se shodovali, že za poslední dva víkendy tvoří Češi více než polovinu zákazníků.

„To, že v Česku zrušili vánoční trhy, ale hospody jsou otevřené, nechápu. V nábožensky založeném Polsku by to neprošlo, pro nás jsou Vánoce posvátné. Myslím, že Poláci by vyšli do ulic,“ řekl prodavač Andrzej.

Berou i koruny

Součástí trhů je tradičně i kulturní program, například v sobotu vpodvečer zde vystoupila skupina mažoretek Cieszyńskie gwiazdecki, jejich vystoupení sledovaly asi dvě stovky lidí, respirátor měli jen někteří.

Do Cieszyna na vánoční trhy o víkendu vyrazily davy Čechů. Foto: Aleš Honus, Právo

Vedoucí souboru Anna Wysocka řekla Právu, že český zákaz vánočních trhů považují Poláci za nepochopitelný.

„Je to špatné rozhodnutí, protože na čerstvém vzduchu je menší riziko nákazy než v uzavřených prostorách. My jsme s naším souborem každoročně vystupovali na vánočních trzích i na české straně a teď to není možné. Na druhé straně jsme rádi, že Češi teď chodí k nám,“ řekla Wysocka.

„Jsme tady letos poprvé a je to tady krásné, lepší než u nás. Když jsme přecházeli most, připadali jsme si jako při vstupu do země krále Miroslava, jako v té pohádce. Koupili jsme nějaké sýry a uzeniny a je super, že se dá platit i korunami. Jenom ta fronta na punč by nemusela být tak dlouhá,“ řekla Právu mladá žena, která přijela s manželem a dvěma dětmi z patnáct kilometrů vzdálené Karviné.