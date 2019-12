Jak Vánoce slavila šlechta? Zdeněk Sternberg vzpomíná na dárky od babičky

„Vánoce měly vždy pravidelný režim. Bylo přesně dané, do které se místnosti smí, kde se jí, kam se nesmí,“ popsala kastelánka Zuzana Míková s tím, že pro děti vždy zůstávalo až do štědrovečerní večeře překvapením to, jak vypadá vánoční stromeček. A dětí na hradě žilo hodně.