Jak slaví Vánoce zvířata v zoo? Pochutnávají si i na dobrotách od návštěvníků

„Od 21. do 25. prosince si mohou odsud návštěvníci již tradičně odnést betlémské světlo. Dvacátého druhého prosince tu oslavíme narozeniny našeho gorilího samečka Nurua, současně si tu lidé budou moci vyrobit vánoční přání, bude připravený workshop,“ sdělila Novinkám mluvčí Zoo Praha Lenka Pastorčáková.

Návštěvníci nosí na Vánoce do zoo všelijaké pochutiny.

Přímo na Štědrý den budou moci návštěvníci do zoo také zavítat. „V zoo máme tradičně na Vánoce připravený bohatý program. Do 14 hodin mohou návštěvníci přijít, máme pro děti připraveno více dárků, naopak oni zase přinesou dárky zvířátkům. Za hlavním vchodem sbíráme do košů pochutiny pro zvířata, samozřejmě mohou návštěvníci přinést i něco jiného, například staré povlečení, které se velmi líbí našim orangutanům,“ říká Jan Petera, pracovník programového vzdělávacího oddělení.