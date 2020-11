Hudebník Lešek Wronka mívá na Vánoce kapra se zelím a polévku podle polské tradice

„Je fakt, že máme jinou kuchyni, než jaká je v Čechách. Jako polévku máme polský „baršč”, což je vývar z červené řepy a uzeného masa, do kterého se dávají uška, to jsou takové tortellini. Pak sice máme rybu, kapra, ale se zelím, které je na pepři. To jsou asi taková dvě jídla, která se v Praze běžně nevyskytují. Bez toho si Vánoce neumím představit. A vařím to já,” prozradil.