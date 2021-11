Farářka Martina Viktorie Kopecká pravidelně slouží půlnoční mši

Farářka Martina Viktorie Kopecká: Tanec do života patří stejně jako intimní vztahová sféra

Farářka Martina Viktorie Kopecká: Tanec do života patří stejně jako intimní vztahová sféra Styl

Co se týká vánočních tradic a zvyků, na ty si příliš nepotrpí. „Přes den moc nejím, ale nedá se to úplně nazvat postěním se v tom pravém slova smyslu, spíš je to takové nestíhání, protože dopisuju kázání a mezitím obaluju řízky,“ vysvětluje s úsměvem.