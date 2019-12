Do klipu k písni Až mi bude pětašedesát angažoval Michal Horák svého otce

Hlavní role ve videu se nezhostila žádná známá tvář, jako tomu bylo v předchozích případech, nýbrž Michalův otec. „K téhle písničce mě dost inspiroval můj taťka, ač mu pětašedesát teda ještě není. A v momentě, kdy jsme s režisérem Martinem řešili klip, a došlo k tomu, že by bylo fajn v něm mít svou starší verzi, hned mě napadl právě taťka. Kde jinde přece sehnat někoho, kdo vypadá jak já za pár desítek let? A ještě to chudák udělá zadarmo? Ale samozřejmě ho to nakonec bavilo. Navíc taťka už se ve dvou videoklipech objevil, jednou jako profesor na začátku Vysokoškolského songu a pak ještě ve V 7:25. Tam si ho ale málokdo všiml,“ dodává Horák.