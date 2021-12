Degustátor štól přibírá až sedm kilo

Štóly patří k adventu v Německu naprosto neodmyslitelně. Pekaři spoléhají na vlastní recepty na sladkou pochoutku a důmyslné nápady – pro vánoční chléb však platí i normy. Jeden muž z Drážďan to ví velmi dobře. André Bernatzky (47) patří mezi zhruba tucet úředně certifikovaných hodnotitelů sladké pochoutky a už patnáct let rok co rok před prvním adventem vyráží na cesty ve službách kvality. Výtvory testuje na východě i na západě.