Chytrý telefon jako vánoční dárek

Najít v internetovém obchodu nejvýhodnější cenu pomáhají nákupní rádci, jako je například portál Zboží.cz. Na něm stačí do vyhledávače zadat název požadovaného telefonu.

Obchodníci například nabízejí telefony, které neobsahují češtinu. Za její dodatečnou instalaci si pak nechají připlatit. Některé modely navíc nejsou určeny do provozu v tuzemských sítích, a tak se může stát, že si s telefonem zavoláte, ale rychlý internet nespustíte.

Po stránce výkonu by měl být iPhone 11 stejně výkonný jako další dva jablečné smartphony, které si odbyly premiéru na slavnostní akci v americkém Cupertinu. Bude totiž vybaven stejným procesorem.

Proti předchůdci by se novinka měla dočkat také nárůstu grafického výkonu až o 15 %, což je zásluha čipu Adreno 640. Do vínku dostal dále přístroj 8 GB operační paměti a 128GB úložný prostor. V prodeji se nicméně objeví také ještě lepší varianta s 12 GB operační paměti a 1024GB úložištěm.

ROG Phone II nabídne 6,6palcový OLED displej s vysokou obnovovací frekvencí 120 Hz. Díky tomu by měl být obraz krásně plynulý i při hraní akčních her. Samozřejmostí je rychlá odezva 1 ms či podpora standardu HDR10, který by měl zajistit dobré barevné podání kontrastně náročných scén.