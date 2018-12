Postup: Večer umeleme masa - každé zvlášť na nejhrubší šajbě (mlecím disku), osolíme, opepříme a přidáme med (sirup), dobře promícháme a v lednici necháme do rána odležet. Ráno masa semeleme, libové co nejjemněji raději dvakrát a tučné na střední hrubší šajbě jednou. Housky namočíme do smetany a vína, dobře nasáklé umeleme dvakrát na velmi jemnou hmotu a dáme do mísy, přidáme semleté maso a mícháme v robotu kotvou na stupeň 3 tak dlouho, než je hmota dobře spojená. Potom přidáme zbylé koření, zamícháme a nakonec lehce domícháme na stupeň 2 tučné mleté maso. Pokud je hmota příliš hustá, přidáme víno. Naplníme do předem namočených (minimálně hodinu) střívek, zatočíme klobásky nebo zašpejlujeme, necháme alespoň hodinu, nejlépe přes noc přikryté dozrát. Klobásky opékáme nebo smažíme obalené v hladké mouce nebo trojobalu (mouka, vejce, strouhanka). Opečeme nebo smažíme z obou stran, dáme pozor na teplotu, ta nesmí být příliš vysoká, praskaly by. TIP: Než hmotu narazíme do střívek, opečeme malou lžičku na pánvi a ochutnáme, pokud bude málo výrazná, přidáme sůl i koření, pokud by byla moc, naředíme ji kapkou smetany.