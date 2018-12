Dana Sokolová, Novinky

Některé ženy jsou náročné a jiné méně, většina ale očekává pod stromečkem dar, který je věnován od srdce, potěší a bude na něm vidět, že jste si na výběru dali doopravdy záležet.

Ženy, které se chtějí líbit

Pokud ženě záleží na vzhledu a moc ráda se obléká podle aktuálních trendů, pak budete mít opravdu z čeho vybírat. Takové ženě uděláte radost šperkem, hodinkami, šálou, kabelkou, milovanou vůní, pečující kosmetikou, ale i poukazem na péči od špičkového kadeřníka či zkrášlující wellness víkend.

Pelerína od Jenny Jeshko – z různých látek, více či méně zdobené a na míru. Kromě toho má pelerína skvělé schopnosti maskování nedostatků a vyzdvižení předností. Velmi ji ocení ženy, které potřebují zvýraznit pas, od 4900 Kč.

Šála z vlny a hedvábí od designérky Elsy Poux a její značky Mapoésie, Nila 3690 Kč

Calvin Klein Locked – oslavuje mládí s průzračnými siluetami a kombinací kovových dotyků. Šperky si hrají s kontrastem malých a velkých kruhů, které jsou doplněny zrcadlovým efektem. Leštěné zlaté PVD, 1850 Kč

Calvin Klein Rebel – lehký design nadměrného a texturovaného ciferníku kombinovaného s tenkým páskem poskytuje exkluzivní a vždy rozpoznatelný dotek značky Calvin Klein, od 5330 Kč.

Paul Mitchell Třpytivé dárkové balíčky vlasové kosmetiky – dokonalá péče obohacená o čistý marulový olej, který si zamilují jemné i nezkrotitelné vlasy díky dvou řadám Replenish a Volumizing, od 2650 Kč.

Delikátní péče o tělo – sada Terre de Lumiére L´Eau – obsahuje Terre de Lumière L'Eau Eau de Toilette 5 ml, sprchový gel, zkrášlující tělové mléko, parfémované mýdlo, zkrášlující balzám na ruce, 760 Kč.

Dolce & Gabbana The Only One – vůně sofistikované a hypnotizující ženskosti plná vzrušující a nezdolné energie. Zaujme vás hra protikladů, kombinace fialky s bergamotem a kávy s kosatcem, které splynou do neočekávané přitažlivosti a jemnosti, 2350 Kč.

Shiseido make-up kolekce inspirovaná japonským dědictvím. Obsahuje pudrové a krémové tvářenky, multifunkční a inkoustové tužky, gelové i pudrové stíny, precizní linky na rty i obočí a řasenky s dvojitým kartáčkem a gelové i tekuté rtěnky, od 820 Kč.

Dárková sada Oui à l´amour, ztělesnění odvahy a vášně. Nečekané propojení jiskrné svěžesti s vibrující smyslností. Tóny anděliky podtrhují přirozenou ženskost, esence z růže, jemných hřejivých tónů tonkových bobů v kombinaci s elegantním nádechem cedru, 349 Kč.

Issey Miyake Pure Nectar de Parfum. Vůně plná čisté rosy, medu a neochvějné růže. Spojuje santalové dřevo a šťavnaté tóny s mořskou rosou. Jemné akcenty písku a ambry s lehkým tónem kašmíru, to je identita Eau D’Issey Pure Nectar, 2390 Kč.

FaceSpa Pro 911 je určena speciálně pro epilaci obličeje, čištění a tónování pleti. Obsahuje celkem tři různé hlavice, které vám poslouží k důkladnému hloubkovému čištění pleti a jejímu prokrvování. Pokožka si tak udrží svůj mladistvý vzhled, 3999 Kč.

Spa Satori v pražském Karlíně. Specializuje se na rituály, které mají hojivé a omlazující účinky na pokožku, přinášejí úlevu unavenému tělu a harmonizují vaše tělo, mysl i duši, od 1290 Kč.

Poukázka na luxusní bělicí ošetření Orlane Soin de Blanc Whitening Treatment – eliminuje pigmentové skvrny, bojuje proti volným radikálům v pleti, stimuluje tvorbu kolagenu, hydratuje a vyhlazuje povrch pokožky, Institut Orlane Praha, od 5600 Kč.

Okysličující a regenerující péče VIP O² Biologique Recherche – eliminuje nepříznivé účinky znečištěného prostředí na kůži. Procedura má okamžitý účinek, sjednocuje pleť, hydratuje, tonizuje a dodává pleti přirozený jas, Beauty clinic Synergy 2100 Kč.

Poukaz na estetické ošetření na klinice Yes Visage dle výběru. Dopřejte své ženě ladné křivky, mladší tvář či nový účes, řasy či prevenci zdraví, od 5000 Kč.

Poukaz na kadeřnické služby pražského studia Bomton, od 700 Kč

Foreo UFO – propojuje profesionální korejskou péči o pleť a nejmodernější švédskou technologii na trhu – hyperinfuzi a LED světelnou terapii, které společně zaručí péči o pleť jako ze salonu v pouhých 90 vteřinách, 7490 Kč.

Ochranný náramek Kabbalah – chrání energii, přitahuje úspěch a štěstí. Doporučuje se také těhotným, ochraňuje budoucí matku i miminko před uhranutím. Magickou hodnotu má jen, když je darovaný, výtěžek z prodeje putuje na konto Kapky Naděje, od 500 Kč.

http://dobraci.kapkanadeje.cz

Praktické ženy



Některé ženy nejvíce potěší dárky, které jim usnadní život v domácnosti, nebo je využijí při svých koníčcích. Může se tedy jednat o nejrůznější pomocníky v kuchyni, kuchařky, ale i kousky nábytku, pomocníky na úklid, elektrospotřebiče, televizor do kuchyně, mobilní telefon či fén, žehličku na vlasy či kvalitní epilátor.

Pákové Bambino Plus Sage SES500 – zvládá všechny čtyři klíčové prvky, které o kvalitě výsledné kávy rozhodují. Kávovar je vyrobený z kvalitní lité nerezové oceli, s integrovanou automatickou napařovací tryskou pro krémové cappuccino, 12 999 Kč.

Paul Mitchell Tea Tree the experience, tři jedinečné kombinace účinných látek, které se přizpůsobí potřebám vašich vlasů a přinesou zážitek pro vaše smysly. S nádherně barevnými dárkovými kazetami ohromíte milovnice přírody a barev, od 890 Kč.

Biorythme Přírodní krém určený nejen pro zralou pleť – hebký balzám s bambuckým máslem, olejem z chia semínek a kombinací 5 exkluzivních éterických olejů (kadidlo, santalové dřevo, pačuli, geránium, levandule), od 239 Kč.

Workshop Základní vyšívací techniky – ukážeme si a nacvičíme různé vyšívací techniky, poradíme nejrůznější tipy pro vyšívání. Každý účastník si vybere některý z jednoduchých vzorů a vyšije si ho technikou, která ho nejvíce baví. Zašívárna 600 Kč.

Parní žehlička na vlasy BaByliss ST495E. Rozčesávací hřeben, Micro Steam funkce pro lesklé a hydratované vlasy – žehlička tvoří páru pomocí ultrazvuku a pára skrz mikroperforované desky prostupuje na vlasy. Ionizační generátor, loknovací funkce, 3890 Kč

Philips Lumea IPL – bezbolestné odstraňování chloupků. S unikátně tvarovanými nástavci pro každou část vašeho těla. Inteligentní senzor SmartSkin doporučí to nejlepší nastavení pro odstín vaší pokožky – kdykoliv si budete přát, 12 999 Kč.

Sencor Nutri mixér SNB 9000NP – jedinečné výsledky 25 000 otáček za minutu, mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo, od 3599 Kč.

Retlux RTL 190 Bílá LED lampa klip 5W – 4 stupně jasu, uchycení hned na několik způsobů. Široké využití, 499 Kč

Zimní snění. Dopřejte sobě i svým blízkým 60minutovou proceduru celého těla vedoucí k úplnému uvolnění. Příjemná vůně dřevin zasáhne všechny vaše smysly a vy rázem začnete snít. Pomáhá s nespavostí, bolestí hlavy či únavou, cena: 60 minut/995 Kč.

Planet Zen

Dárkový poukaz na vstup do Termálního parku Velké Losiny

Termály Losiny

Raffaello RED – káva z Jižní Ameriky s výraznou bohatou chutí po čokoládě a borůvkách, s bouquetem bez velkých kyselinek. Pomalu pražená, aby nevznikaly žádné toxické látky. 100% Arabica, 500 g 489 Kč

Unikátní koncept My White Secret vám přináší balení s denní a noční zubní pastou. Ranní pasta je navržena tak, aby pečovala o zuby během dne a přinášela svěží dech, noční pasta pak zuby bělí a odstraňuje skvrny, 299 Kč

Milovnice dobrodružství a sportu

Pokud ženy milují pohyb a adrenalin, pak je zaujmete především praktickým funkčním oblečením, sportovním náčiním, chytrými náramky či hodinkami, ale i poukázkami na adrenalinové zážitky či víkendy plné pohybu v přírodě.

Nike Speed Dámské 7/8 běžecké legíny se středně vysokým pasem – jsou ušité ze strečového materiálu, který odvádí pot. Při běhání udržují v suchu a pohodlí a neomezují v pohybu, 70 eur (1811 Kč).

Dámská běžecká bota Nike Air Zoom Pegasus 35 Metallic je nejen rychlá, ale také tak vypadá. Její podrážka s jednotkou Zoom Air aktivně reaguje při došlapu a vlákna Flywire pevně drží nohu, 130 eur (3363 Kč).

Bambusové spodní prádlo a ponožky od české značky Bambutik díky své jemnosti a antibakteriálním vlastnostem zaručují svěží pocit po celý den. Jsou vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku. Cena: kalhotky 290 Kč, ponožky 99 Kč

Emco box od Kačí My Cooking Diary – 19 oblíbených výrobků foodblogerky. Mezi produkty najdete např. mysli, tyčinky, sušenky, ale také Kačky jedinečnou granolu a designovou kuchařku od Kačí, kde je 100 jejích skvělých receptů, 840 Kč.

Shake-it Starter, set energie pro každý případ – vhodný místo snídaně, svačiny či po sportovním výkonu. V setu je kombinace čtyř příchutí oblíbeného cereálního drinku Red Berries, Apple pie, Black fruits a Choco bomb, cena: 549 Kč

Adidas podprsenka DON'T REST z nové kolekce Adidas Statement a legíny s technologií Climalite. Podprsenka poskytuje střední oporu. Legíny skvěle odvádějí pot a zakryjí nedokonalosti těla, stylový look inspirovaný kolekcí Stelly McCartney, 1190 Kč a 1899 Kč.

Zimní lyžařská péřová bunda Columbia Powder Keg Down Jacket – s reflexní termo technologií 3D Omni Heat a výplní z husího peří pro dokonalé teplo a další lyžařské vychytávky, 9999 Kč.

Sorel Ainsley Conquest – funkční stylové voděodolné boty do města i přírody, 5299 Kč

GiftinBOX – krabička Děkuji – najdete v ní vysoce kvalitní ajurvédský bio čaj Pukka, ručně vyráběnou relaxační šumivou bombu do koupele s konopím, přírodní balzám na rty v plechové krabičce s příchutí mojito a originální malované přání Děkuji, 399 Kč.

