Dana Sokolová, Novinky

Dárky na poslední chvíli můžete vyřešit jednak v obchodních centrech, kde mají otevřeno i na Štědrý den dopoledne, ale i v klasických potravinách, kde kromě jedlých dárků narazíte i na nějakou tu kosmetiku či drobnosti v podobě diářů či pomocníků do kuchyně a domácnosti. I zde můžete zakoupit i dárkové poukazy např. na stažení her na PlayStation, e-knihy, dobití mobilních karet apod.

Spoustu dárků lze nakoupit i v lékárně. Kromě doplňků stravy a vitaminů se může jednat o kvalitní kosmetiku, ale i nejrůznější hygienické pomůcky, čaje či tlakoměry a další zdravotní pomůcky.

V nejzazších případech lze dárky vyřešit i na pumpě, kde kromě sladkostí a lahví alkoholu můžete zakoupit např. dálniční známku, poukázky do myčky aut, výherní losy, ale i plyšáka či vůni do automobilu.

Někdy je ale jednodušší vsadit na nejrůznější dárkové karty, poukazy, předplatné časopisu, vstupenky na koncerty, divadelní představení, muzikál apod. Všechny tyto věci snadno objednáte i online. Vhodné mohou být i permanentky na cvičení či do saunového světa či wellness pobyty.

Své blízké můžete překvapit také drobností v podobě vánočních losů od Sazky. Buď je zabalte pod stromeček do zlaté obálky, nebo je můžete schovat pod talíř na štědrovečerním stole místo šupiny z kapra. Cena losů začíná na 30 Kč.

Zleva: Deka ve tvaru ploutve mořské panny, 699 Kč. Šedivé psaníčko, 299 Kč. Růžové pantofle 249 Kč. Červené kožené rukavice, 399 Kč. Vše F&F

Nejlepší místo na stadionu čeká jen na vás. Aby vám neunikl žádný důležitý okamžik na ledě, doneseme vám i občerstvení. A ještě získáte možnost vyhrát permanentku pro dva na celých deset let. Cena 259 Kč

E-knihy Zleva: Hana – Alena Mornštajnová, 189 Kč; Tom Hanks – Neobvyklý typ, 199 Kč; Lazar – Lars Kepler, 249 Kč; Geniální přítelkyně – Elena Ferrante, 174 Kč; Dědina – Petra Dvořáková, 269 Kč

Famózní a nedostižní Lord of the Dance se již podvanácté vracejí do České republiky, aby opět uchvátili zdejší publikum. Celkem u nás toto představení zhlédlo neuvěřitelných bezmála sedm set tisíc návštěvníků.

Omron M6 Comfort. Vysoká přesnost měření je u tohoto komfortního modelu zajištěna unikátní Intelli manžetou, která odstraňuje chyby při nesprávném umístění manžety okolo paže, 1990 Kč.

Symfonie našeho světa kombinuje úchvatné záběry divoké přírody zachycené pro National Geographic s jedinečnou symfonií a hudebními motivy skladatelů Austina Fraye a Andrewa Christiho. Vstupenky v prodeji v síti Ticketmaster.

Práškové nápoje Geladrink Forte - účinný přípravek s kloubní výživou na bázi kolagenních peptidů skutečně potěší nejen prarodiče, ale třeba i aktivní sportovce či naopak ty, co pohybu a kloubům moc nedají, 757 Kč.

Poukázka na luxusní bělicí ošetření Orlane Soin de Blanc Whitening Treatment – eliminuje pigmentové skvrny, bojuje proti volným radikálům v pleti, stimuluje tvorbu kolagenu, hydratuje a vyhlazuje povrch pokožky, Institut Orlane Praha, od 5600 Kč. FOTO: archiv firmy Poukaz na kadeřnické služby pražského studia Bomton, od 700 Kč FOTO: archiv firmy SaSaZu kurz vaření pod vedením šéfkuchaře restaurace Andyho Tana, kde se naučíte přípravu tří tradičních asijských pokrmů a namíchání jednoho koktejlu, 3100 Kč. FOTO: archív firmy Finlandia vodka má novou designovou láhev. Je vyrobena z ječmene, který zraje pod paprsky půlnočního slunce, jež v létě po celých 72 dní nezapadá. Po spojení s pramenitou vodou filtrovanou přes ledovec starý 10 000 let se 50 dní destiluje, 399 Kč. FOTO: archiv firmy

Poukázku na wellness pobyt s lyžováním – Termální lázně Velké Losiny – wellness hotel DIANA. Poznejte Jeseníky v zimním období, užijte si lyžování a z lyží skočte rovnou do termálu, od 2000 Kč.

Poukaz na romantické hýčkání ve dvou. Spa hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích přináší speciální nabídku pro páry. Pobyt v komfortním horském hotelu s romantickou večeří, snídaní do postele a relaxační masáží. Cena od 5490 Kč

Degustace prvotřídních rumů - Udělejte z oblíbeného pití zážitek a darujte mu ochutnávku prémiových rumů pocházejících z Dominikánské republiky, Jamajky a dalších zemí, kde se tohle muži milované pití zrodilo, Adrop 600 Kč.

Poukaz na Samurai shot - energetický drink bez sladidel. Samurai shot je silný koncentrát z čaje, který je vhodný jako alternativa alkoholu, ale třeba i jako doplněk do alkoholových koktejlů, od 400 Kč.

Dobré víno nikdy nezklame. Ve vinařství Gotberg každý najde to, co má rád – od vín suchých, polosuchých, přes vína polosladká, až po ta sladká, slámová i šumivá, od 500 Kč.

Profesionální meteostanice Sencor SWS 9700 - bezdrátový snímač 5v1 sleduje všechny důležité faktory, jako je rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplotu i vlhkost, 3999 Kč.

Set Streamer od Yenkee - pro streamování, vlogování či jiné nahrávání zvuků. Kondenzátorový mikrofon, pop filtr, protivětrný kryt a nastavitelné rameno s antivibračním držákem, 1299 Kč.

Poukaz na zdraví. Vždyť co víc může člověk nabídnout či dostat než zdraví? Ideální je dárkový poukaz na wellness či na léčebný pobyt v Léčebných lázních Bohdaneč a je jedno, zda obdarovanému je dvacet, nebo šedesát let, od 1000 Kč.

Potěšte pod stromečkem dárkovými poukazy Kliniky Yes Visage na služby největší komplexní kliniky estetické medicíny, plastické chirurgie a preventivní medicíny v Česku a na Slovensku s pobočkami v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě, od 5000 Kč.

Střelba na venkovní střelnici - vyzkoušíte různé druhy zbraní včetně brokovnice či samopalu. Vše za dobře mířených rad od profesionála. Střelnice je navíc zpřístupněna veřejnosti, Adrop 999 Kč.

Dárkový poukaz na funkční či elegantní bambusové oblečení české značky Bambutik. Bambusová viskóza je hedvábně jemná, antibakteriální, dobře saje pot, v zimě zahřeje a v létě ochladí. Dárkový poukaz v elektronické podobě, od 500 Kč.

Dárkové placatky. V žádné výletní výbavě by neměla chybět pořádná placatka. Její kvalitní obsah zahřeje na horách i ve městě. Baleny jsou v bílé papírové krabičce, takže se snadno zabalí jako dárek pro vaše přátele, Albi 269 Kč.

Kávový seminář Costa Coffee. Odhalíte tajemství kávy a její přípravy nebo se naučíte techniku latte art. Staňte se kávovým odborníkem a naučte se připravit si svoji vlastní kávu, 1790 Kč.

Sypané konopné čaje jsou to nejlepší, co si můžete nadělit k hlubokému a ničím nerušenému spánku. Ve spojení s dalšími příměsemi může zároveň podporovat také imunitu, hubnutí nebo dobré trávení, Zelená země od 122 Kč.

Dárkové vánoční koše pro gurmány od Kmotra. Koše plné delikates zahrnující různé variace salámů a klobás, mnohdy doplněné vínem, nadchnou mlsný jazýček každého muže bez ohledu na věk, od 390 Kč.

Kurzy vaření Chefparade - zážitek plný neodolatelných chutí, uvolněné atmosféry, překvapivých informací a radosti z povedených výtvorů. Za doprovodu vůní z celého světa se stanete na pár hodin šéfkuchaři i umělci a hlavně vrchními ochutnávači, od 2190 Kč.

Vánoční balíček Gran Moravia Extra - sýr Gran Moravia výseč 500 g, Salamino con Gran Moravia 160 g, sýrové Cri Cri 15 g, dárková krabička, 299 Kč

Gurmánské potěšení v podobě dárkových balíčků, Pražské řeznictví, od 199 Kč

Nová limitovaná edice Československé slivovice Rudolf Jelínek je pálenkovou oslavou stoletého výročí naší státnosti, 0,35 l 299 Kč.

