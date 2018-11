Dana Sokolová, Novinky

Mezi nejoblíbenější vánoční vůně patří hlavní ingredience vánočního koření používaného zejména při pečení cukroví či přípravě punče a svařeného vína, jako je například vanilka, skořice, hřebíček, badyán, kardamom či zázvor. Všechny tyto vůně evokují klid a teplo domova.

Vánočních vůní je ale mnohem více. Například citrusové vůně jako mandarinka, tangerinka či pomeranč. Ale i vůně jehličnanů připomínající vůni vánočního stromu.

Purpura - tradiční směs vůní bylin a koření

Purpura je směs voňavých bylin a koření, která se teplem rozvoní. Patří do ní např. levandule, máta, muškátový oříšek, meduňka, mateřídouška, tymián, majoránka, šalvěj, rozmarýn, kmín, anýz, fenykl, oregano, květy růží, heřmánku, suché květy různých rostlin, např. růží, měsíčku či chrpy, jehličí, listy maliníku, jahodníku, ostružiníku či borůvčí. Většinou nechybí ani skořice a hřebíček, vhodná je i trocha jehličí. Fantazii se meze nekladou, na trhu tak seženete více druhů směsí.

Purpura se o Vánocích klade na rozpálenou plotnu, aromatická směs se tak vlastně nasucho praží. Z koření, dřevěných pilin i třísek a z vonných bylinek se přitom odpařuje aromatická vůně či kouř.

Nejlepší je pálit purpuru na plátu kamen, což ale dnes téměř není možné, proto se nabízí varianta litinové či sklokeramické plotýnky (s použitím alobalu). Místnost ale krásně provoní i purpura položená na topení. Purpuru lze také pálit v aromalampě, kam normálně kapeme vonný olej. Purpuru pouze zahříváme a nikdy nepálíme, aby hořela plamenem.

Plamínek svíčky navozuje atmosféru, zklidňuje a probouzí vzpomínky



Světlo svíček bývalo vždy spojováno s magickou mocí a tajemnem, ale i s předvánočním časem. Lidé jej používali k nejrůznějším rituálům a náboženským zvykům. Dodnes je považováno za symbol klidu, míru, ticha, čistoty, ochrany. Může vyjadřovat i náš vztah k Bohu a ukazovat nám cestu. Mnohdy je využíváno i pro svou léčebnou moc a očištění od negativní energie. Zároveň je tím nejlepším společníkem při meditaci, relaxaci či při vzpomínání na nejbližší.

V adventním čase se zapalují svíčky především na adventním věnci, ale také vonné svíce navozující vánoční atmosféru. K svíčkám v tomto čase se ale také váže několik zvyků.

Například podle křesťanských tradic by na Štědrý den měla sfoukávat svíčky jen žena se jménem Marie, aby se neztratilo požehnání. Pokud jedinec touží po bohatství, pak by se svíčky neměly zapalovat pomocí hořícího ohně.

Zároveň by se měly svíčky zapalovat jen pravou rukou, jelikož to přináší štěstí. To ale vzápětí můžete ztratit, pokud jednou zápalkou zapálíte rovnou tři svíčky, to totiž přináší smůlu.

Zmírněte únavu pomocí bytové vůně Rubíno od Natuzzi. Cena: 1990 Kč/200 ml. Lze ji koupit v e-shopu.

FOTO: archiv firmy

Yves Rocher vonná svíčka Noční vanilka. Sladká vůně vanilky, bergamotu, jasmínu a cedrového dřeva vytváří z limitované edice Noční vanilka nezapomenutelný relaxační zážitek, který si budete pamatovat ještě dlouho poté, 249 Kč.

FOTO: archív firmy

L´Occitane vonná svíčka Zimní les - představte si voňavou atmosféru momentu u krbu po svěží procházce borovým lesem v Provence, 325 Kč.

FOTO: archív firmy

Village Candle vonná svíčka ve skle, Sněhová Nadílka - Let It Snow, 16 oz Premium - vonná svíčka se dvěma knoty ve skleněné dóze s víčkem se sváteční vůní muškátového oříšku, karamelizovaného cukru a krémové vanilky, Domdeco 473 Kč.

FOTO: archív firmy

Erbario Toscano vonná svíčka ve skle. Symfonie koření, 250 g, doba hoření: okolo 50 hodin, Domdeco 482 Kč.

FOTO: archív firmy

Ikea vonná svíčka v plechovce, Mrazivé noci, zlatá barva. Vůně mrazivého večera, konvalinka a vanilka. Když svíčka dohoří, můžete sklenici s víkem využít na uložení drobností, 79 Kč.

FOTO: archív firmy

Ikea vonná svíčka v plechovce. Jablko a skořice červená. Hřejivá vůně sladkých jablek posypaných skořicí. Když svíčka dohoří, můžete sklenici s víkem využít na uložení drobností, 69 Kč.

FOTO: archív firmy

Svíčka Magic Candles, 80 hodin hoření, vůně pomeranče a citronové trávy, Bonami 1229 Kč.

FOTO: archív firmy

Vánoční vonné velké svíčky Heart and Home - svíčky Perníková chaloupka a Hřejivé Vánoce jsou baleny v dárkové krabičce s vánočním motivem. Svíčky jsou vyrobeny ze směsi sójového vosku, který je šetrnější k životnímu prostředí, Albi 809 Kč.

FOTO: archív firmy

Rituals Yalda candle - vonná svíce oslavující zimní slunovrat s vůní granátového jablka a vodního melounu. Doba hoření minimálně 50 hodin, 530 Kč.

FOTO: archív firmy

Vonná svíčka Yankee Candle Elevation sweet frosting - hranatá střední, 3 knoty, 599 Kč

FOTO: archív firmy

Yankee Candle Dárková sada vánoční - 12 ks vonných votivních svíček, sada je poskládána ze sběratelských vůní, 469 Kč.

FOTO: archív firmy