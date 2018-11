mif, Novinky

Před nákupem stolního počítače je nejdůležitější si rozmyslet, k jakým úkonům ho budeme používat. Ty nejlevnější počítače je dnes možné pořídit už za méně než 2000 Kč, nemůžeme od nich očekávat totéž jako od plnohodnotných sestav.

Jejich výkon je velmi nízký, protože jsou postaveny na podobných součástkách jako chytré telefony a místo Windows jsou vybaveny Androidem. Stačí pro přehrávání filmů a přístup na internet například u televizoru, pro klasickou práci se ale nehodí.

Většina lidí má domácí počítač zažitý jako černou nebo šedou bednu, která se ukrývá pod stolem. To už ale dnes nemusí být vůbec pravda, popularitě se například těší all-in-one stanice.

Tyto stroje se na pohled výrazně neliší od monitorů – všechny nejdůležitější součástky jsou umístěny pod kryty obrazovky. Ceny startují okolo 7000 Kč.

Není výkon jako výkon

Klasické sestavy se prodávají od šesti tisíc korun. O ceně víceméně rozhoduje to, k čemu je budeme používat. Základní modely jsou totiž vhodné jen pro kancelářskou práci, sestava za 10 tisíc korun si už dovede poradit i s multimédii. Takové stroje už v dnešní době mají rychlé čtyřjádrové procesory. V jejich výbavě často nechybí ani samostatné (dedikované) grafické karty.

S rostoucí cenou zpravidla stoupá i výkon sestavy. Ty nejrychlejší stroje se hodí pro hraní her v nejvyšším rozlišení a nejlepších detailech, ale i pro chod náročnějších aplikací – například programů pro střih videa či úpravu fotek.

Microsoft Surface Studio 2: ovládá se dotykem

Především na náročné uživatele cílí druhá generace profesionálního stolního počítače Surface Studio. Ta na první pohled vypadá jako extrémně tenký 28palcový monitor v designovém hávu. Ve skutečnosti jde však o plnohodnotnou all-in-one sestavu. Tak tenkého profilu se výrobci podařilo dosáhnout díky tomu, že jednotlivé díly neuložil přímo do monitorové části, ale do jeho podstavce. Díky tomu tloušťka zařízení činí pouze pár milimetrů.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Surface Studio 2

Zdroj: archív výrobce

Surface Studio

FOTO: archív výrobce

Sluší se podotknout, že 28palcová obrazovka ukrývající se v hliníkovém rámečku je celá dotyková a zvládne rozeznat všech deset prstů najednou. Nabízí rozlišení 4500 x 3000 obrazových bodů. Takto netradičního rozlišení bylo dosaženo poměrem stran 3 : 2. V reálu by podle zástupců amerického softwarového gigantu měla skutečná stránka o formátu A4 odpovídat velikosti v digitální podobě.

Srdcem tohoto stroje je sedmá generace procesoru Intel Core i7, konkrétně jde o model Core i7-7820HQ. Na výběr je mezi grafickou kartou Nvidia GeForce GTX 1060 a GTX 1070. K dispozici je až 32 GB operační paměti či 2 TB SSD. Jak je z řádků výše patrné, Surface Studio 2 bude skutečně extrémně výkonný pracovní stroj.

Klady: líbivý design, dotykový displej

líbivý design, dotykový displej Zápory: vysoká cena

vysoká cena Cena: od 80 000 Kč

Acer Predator Orion 5000: nezalekne se práce ani her

Predator Orion 5000 patří k tomu nejlepšímu z nabídky Aceru, výkon tohoto modelu je opravdu nekompromisní, což ocení především hráči. Uvnitř se totiž mohou v nejvyšší konfiguraci ukrývat hned dvě grafické karty Nvidia GTX 1080 zapojené v SLI.

Predator Orion 5000

FOTO: archív výrobce

V základu je nicméně k dispozici grafika pouze jedna. I tak ale výkon této sestavy stačí bohatě na hraní her ve vysokém rozlišení, a to velmi často i při nejlepších detailech. Stejně tak je ale možné na tomto stroji upravovat velké množství fotek či stříhat 4K video, síly má na to model Predator Orion 5000 dost.

Srdcem testovaného kousku je procesor Core i7-8700K, který je možné relativně snadno přetaktovat. Tento čip nabízí šest jader a pracovní frekvenci až 4,7 GHz, v základu nicméně pracuje při taktu 3,7 GHz. Výkonnější čip řady Core i9 je výsadou až většího modelu Orion 9000.

Vedle líbivého vzhledu, který je dán tvarem skříně i modrým podsvícením, Predator Orion 5000 láká také na rychlou 256GB SSD jednotku, kterou doplňuje klasický pevný disk s kapacitou 2 TB. Samozřejmostí jsou i bezdrátové adaptéry wi-fi a bluetooth.

Klady: nekompromisní výkon, který stačí i na nejnáročnější hry

nekompromisní výkon, který stačí i na nejnáročnější hry Zápory: kvůli výkonným součástkám nepatří sestava k nejkompaktnějším

kvůli výkonným součástkám nepatří sestava k nejkompaktnějším Cena: 60 000 Kč

Zotac PI223 pico: na velikosti záleží

Počítač Zotac PI223 pico na první pohled připomíná trochu baculatější USB flash disk. Místo USB konektoru však na jedné jeho straně trčí HDMI konektor. Pomocí něj se připojuje celá sestava k monitoru nebo k televizoru.

Vylepšený model Zotac PI221 pico

FOTO: archív výrobce

Zotac PI223 pico

FOTO: archív výrobce

Ve druhém zmiňovaném případě může sloužit jako HTPC (Home Theater Personal Computer, tzn. domácí počítačové kino). K TV se novinka jednoduše připojí prostřednictvím HDMI konektoru, přičemž napájení obstarává USB port.

Pracovní tempo u novinky obstarává čtyřjádrový procesor Atom x5, který je taktován v základu na 1,44 GHz. V případě potřeby se ale dovede automaticky přetaktovat až na 1,84 GHz. Dále je k dispozici integrovaná grafika Intel HD, 2 GB operační paměti a 32GB úložný prostor. Ten je možné dále rozšiřovat prostřednictvím paměťových karet typu SD.

Pokud by se i tak místa pro ukládání multimediálních dat nedostávalo, je samozřejmě možné využít také USB port pro připojení klasického externího disku.

Klady: miniaturní rozměry

miniaturní rozměry Zápory: podprůměrný výkon

podprůměrný výkon Cena: 4200 Kč

Apple Mac Mini: pod taktovkou nakousnutého jablka

Nový Mac Mini se vzhledem velmi podobá svému předchůdci, hlavní změny se udály v útrobách tohoto zařízení. Výrazně lépe je na tom výkon tohoto stroje, rychlejší počítač se stejně kompaktními rozměry byste totiž na pultech obchodů hledali marně.

Mac Mini

FOTO: archív výrobce

Pohled do útrob nového Macu Mini

FOTO: archív výrobce

Platí to především v případě výkonnější varianty, která je vybavena šestijádrovým procesorem Core i7 osmé generace, který udává pracovní tempo při frekvenci až 4,6 GHz. Do vínku dostal stroj dále grafický čip Intel UHD 630, rychlou operační paměť typu DDR4 s kapacitou 64 GB a v neposlední řadě také 2TB úložiště ve formě SSD jednotky.

V prodeji je nicméně více konfigurací, základ tvoří levnější varianta s pomalejším čtyřjádrovým čipem Intel Core i3, který pracuje na frekvenci 3,6 GHz. Kapacita operační paměti je 8 GB a úložiště 128 GB, použitá grafická jednotka zůstala stejná.

Pokud se zaměříme na výkonnější variantu, měl by být nárůst výkonu v porovnání s předchůdcem až pětinásobný. Rychlejší je také grafická karta, a to podle výrobce až o 60 %. Na reálné testy si ale budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

Klady: s ohledem na kompaktní rozměry až oslnivý výkon

s ohledem na kompaktní rozměry až oslnivý výkon Zápory: cena nejvýkonnější varianty se může vyšplhat na více než 120 tisíc

cena nejvýkonnější varianty se může vyšplhat na více než 120 tisíc Cena: od 24 000 Kč

HP Omen Obelisk: zrozen pro hráče

HP Omen Obelisk má být jednou z prvních sestav, které nabídnou výkonnou herní grafiku GeForce RTX 2080, stavící na architektuře Turing. Ta má přitom patřit k tomu nejlepšímu, co bude na pultech obchodů k dostání.

HP Omen Obelisk

FOTO: archív výrobce

Navzdory kompaktním rozměrům se do skříně vejdou velmi výkonné součástky.

FOTO: archív výrobce

Volba dalších komponent pak bude přímo na přáních konkrétního uživatele. Vybírat dokonce bude možné jak mezi procesory Intel Core osmé generace s až šesti jádry, tak mezi čipy z rodiny AMD Ryzen, které nabídnou jader až osm.

Stejně pestrý je i konfigurovatelný výběr úložišť. K dispozici je nejrychlejší řešení PCIe NVMe SSD, duální zapojení (SSD + HDD), trojité řešení (SSD + 2x HDD), samostatný HDD nebo pevný disk s pamětí Intel Optane. Dále pak herní stroj nabídne až 32 GB operační paměti.

Velký důraz byl kladen také na chlazení všech komponent uvnitř skříně, průduchy pro účinné odvádění tepla jsou ve skříni nahoře, dole i po stranách. Náročnější uživatelé mohou chlazení ještě vylepšit využitím volného prostoru v horní části šasi pro instalaci doplňkového 120mm větráku nebo 120mm vodního chlazení.