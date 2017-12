Pomocníci do domácnosti

Praktické ženě muži často udělají největší radost, pokud jí pořídí věci, které usnadní vaření, žehlení, ale i úklid domácnosti.

Brabantia Žehlicí prkno Titan Oval s plochou o velikosti 135×45 cm, parkovací zónou, která zabraňuje vzniku nechtěných skvrn při ponechání horké žehličky na prkně. Příjemné zaoblení prkna zajišťuje rychlejší žehlení triček a košil, cena: 1999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Ultra lehká žehlička PerfectCare Elite vám umožní žehlit nepřetržitě až dvě hodiny všechny druhy materiálů díky dokonalému nastavení teploty. Cena 8299 Kč

FOTO: Philips

Zleva: Persil Power-Gel Freshness by Silan. Poskytuje zářivou bělost vašeho prádla, zabraňuje šednutí i po několika praních a přináší příjemnou dlouhotrvající svěžest vašeho prádla, cena: 199 Kč; Silan Suprême Glamour 48 praní 1200 ml. Aviváž s dlouhotrvající jemnou francouzskou vůní, cena: 109 Kč; Ecoegg Vajíčko do sušičky Svěží bavlna - urychluje sušení prádla, navíc obsahuje tyčinky, které obsahují esenciální oleje, které prádlo rozvoní, cena: 390 Kč; Millefiori Laudry Jonquille aviváž - velmi příjemná květinová vůně narcisu s tóny kosatce, šťavnatého jablečného pyré a grenadiny pohladí vaše smysly a navodí pocit romantiky a svěžesti, cena: 429 Kč; Millefiori Laudry Osvěžovač tkanin Perla 250 ml - slouží k okamžitému osvěžení tkanin a dodání pocitu 100% čistoty. Pohlcuje pachy. Vůně vydrží na oblečení celý den a neruší váš parfém. Sprej se hodí i na záclony či potahy sedaček v autě. Efektivní je na zatuchlé oblečení nebo to, které dlouho leželo ve skříni, cena: 249 Kč.

FOTO: archiv firem

Leifheit Víceúčelová sedačka Niveau 71325 je vytvořena pro usnadnění vašich domácích prací, jako je žehlení, mytí nádobí, šití a jiné. Sedák lze nastavit až do výšky 85 cm, cena: 1190 Kč.

FOTO: archiv firmy

Vysokorychlostní mixér Philips HR3655/00 pro zdravé smoothie každý den, 35 000 ot./minutu, výkon 1400 W, 2 mixovací smoothie láhve, technologie ProBlend 6 a 2litrová skleněná nádoba, cena 4 199 Kč.

FOTO: Philips

Litinový pekáč, 6,8 l. Vhodný pro trouby a všechny druhy sporáků, vč. indukčních. Udrží teplo po dlouhou dobu, cena: 1990 Kč.

FOTO: Tchibo

Krémová kuchyňská váha Kitchen Craft Living Nostalgia, 4 kg, cena: 1499 Kč

FOTO: Bonami (2x)

Forma na bábovku Nordic Ware Srdce, cena: 999 Kč

SBU 8850NP super mixér Sencor. Mění celé ovoce, ořechy, zeleninu, semínka a další superpotraviny na dokonalou tekutou energii pro vaše tělo. Nabízí 33 000 otáček za minutu, má také pulzní režim pro krátkodobé míchání a drcení ledu na zmrzlinu, cena: 8999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Catler GR 8030 Elektrický kontaktní gril. Unikátní konstrukce umožňuje použití ve formě kontaktního a otevřeného BBQ grilu. Zabudovaná vyjímatelná miska na odkapávání šťávy a tuku zachytává nadměrný tuk pro zdravější přípravu potravin, cena: 9990 Kč.

FOTO: archiv firmy

Blok na nože Tescoma AZZA, se 6 noži - každý z robustních nožů je vyroben kováním z jediného žhavého kusu japonské nerezavějící nožířské oceli a disponuje odolnou čepelí, bezvadným ostřím a ergonomickou rukojetí opatřenou masivními nýty, cena: 1999 Kč.

FOTO: Tescoma

Zleva: Kuchyňská zástěra Beauties of Winter - 70x85 cm, cena: 475 Kč; Zástěra Dotted - 82x66 cm, cena: 430; Kuchyňská zástěra Bouquet de Lavande - 70x85 cm, cena: 559 Kč

FOTO: lahome.cz

Přístroj Philips FC7080/01 AquaTrio Pro s jedinečnou technologií trojité akcelerace v sobě spojuje vysavač, mop a vysoušeč pro viditelné výsledky a kompletní mokré čištění na tvrdých podlahách. Vysává, vytírá a vysouší jedním tahem, cena: 2199 Kč

FOTO: archiv firmy

Vileda Windomatic Power Complete set - obsahuje elektrický vysavač na okna vylepšený o tlačítko MAX, které poskytuje navíc +50 % sacího výkonu, a mop se sprejem na okna. Mopem z oken odstraníte odolnou špínu, vysavačem špinavou vodu, cena: 1999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Ruční akumulátorový vysavač Concept VP-4320 vám rychle pomůže uklidit drobky, vysypanou mouku, prach, a dokonce i tekutinu. Součástí výbavy je hubice pro mokré vysávání, štěrbinová hubice, hubice s kartáčkem, nabíjecí základna a adaptér, cena: 899 Kč.

FOTO: archiv firmy

iRobot Braava 390 Turbo - vrcholná verze nejoblíbenějšího robotického mopu na světě, s komfortní rychlonabíjecí základnou, která umožňuje dostat robota do práce schopného stavu za pouhé 2 hodiny, cena: 8989 Kč.

FOTO: archiv firmy

Spotřebiče pro zdraví a krásu

Praktičnost ale nesouvisí jen s domácností, ale i s péčí o tělo, mysl apod.

Sonicare DiamondClean Sonický elektrický zubní kartáček. Odstraňuje až 7x více plaku než manuální zubní kartáček. Pět režimů pokryje všechny vaše potřeby při čištění zubů, cena: 7999 Kč.

FOTO: archiv firmy

Tlakový měřič Omron M6 Comfort. Vysoká přesnost zajištěna unikátní Intelli manžetou, která odstraňuje chyby při nesprávném umístění manžety okolo paže. Měření se tak stává mnohem jednodušší a přesnější, cena: 1990 Kč.

FOTO: archiv firmy

Braun Face 832 je prvním epilátorem na obličej s čisticím kartáčkem na světě. Umožňuje užít si dvě ošetření díky jednomu přístroji – stačí jednoduše vyměnit nástavce. Čisticí kartáček je určen pro citlivou pleť. Moderní růžový design, cena: 1999 Kč

FOTO: archiv firmy

Epilátor Braun Silk Epil 7–561V díky 40 pinzetám a světlu Smartlight zachytí a odstraní i ty nejmenší chloupky, vaše pokožka bude hedvábně hladká po dobu 4 týdnů. Použití i ve sprše, která zmírňuje bolest epilace, cena: 3299 Kč.

FOTO: archiv firmy

Epilátor Babyliss G960E IPL bezbolestně epiluje všechny části vašeho těla. Přístroj umožňuje 5 nastavení intenzity pro každý fototyp. Ve výbavě má tento skvělý epilátor lampu až na 300 000 záblesků, cena: 8090 Kč.

FOTO: archiv firmy

Loknovací kulma Babyliss C1050E v elegantním provedení vám vykouzlí nádherný účes během pár minut. 100% automatický proces vám usnadní práci a díky profesionálnímu zahřívacímu prvku dojde k ohřátí (230 °C) během velmi krátké doby, cena: 2990 Kč.

FOTO: archiv firmy

Fén Rowenta CV5374 s příkonem 1700 W. Disponuje funkcí studeného vzduchu, která dokonale zafixuje váš účes, difuzéry pro přirozený objem vlasů a třemi možnostmi nastavení rychlosti a teploty. Samozřejmostí je hřebenový nástavec a závěsné oko, cena: 1190 Kč.

FOTO: archiv firmy

Ostatní praktické dárky

Kromě spotřebičů se mezi praktické dárky řadí i nejrůznější poukazy, fotokalendáře, fotky ve speciálních rámečcích, ale i ručníky, župany či fotoaparáty, telefony apod.

Dárkový poukaz do italské restaurace Vapiano. Její specialitou je domácí pasta - do její přípravy nejen mluvíte, ale také vidíte. Každé jídlo je tady zážitkem, kreativním procesem i zárukou kvality.

FOTO: Vapiano

Dárkový poukaz na Pobyt pro seniory v sirnatých lázních Ostrožská Nová Ves - pohodový seniorský pobyt pro posílení zdraví a vitality. Relaxace, procházky a odpočinek - vhodný dárek pro rodiče a prarodiče, cena: od 8960 za 7 nocí.

FOTO: Royal Spa

Romantický víkend Luxury Spa & Wellness Vila Valaška Luhačovice - darujte láskyplný víkend s polopenzí, 1x romantickou večeří o 4 chodech při svíčkách, volným vstupem do vodního relax centra a se dvěma lázeňskými procedurami. Cena: 2 noci od 5790 Kč

FOTO: archiv firmy

Vánoční poukaz na více jak 300 služeb kliniky estetické medicíny. K zakoupeným poukazům získáte navíc velké vánoční bonusy pro sebe, nebo jako dárek pro vaše blízké.

FOTO: Yes Visage

Poukázka na indickou Kalari masáž (balíček) - lehce tlaková celotělová prokrvující Kalari masáž (60 minut), parní box (20 minut), masáž obličeje ručně a kartáčkem (10 minut), procedura je zakončena šálkem bylinného čaje. Cena za 1,5 hodiny 1300 Kč

FOTO: Mahapurusha Ayurveda Centrum

Víkend pro dva ve Spa hotelu Lanterna ve Velkých Karlovicích. Balíček zahrnuje jednu z mnoha nabízených masáží, obličejové ošetření, romantické šestichodové menu k večeři v zážitkové restauraci Vyhlídka a jednou i snídani do postele, info o ceně na webu.

FOTO: archiv firmy

Fotka na plátně na zeď - nechte vytisknout společnou rodinnou fotku či fotku z dovolené na plátno, cena: od 449 Kč.

FOTO: Printomat.cz

Samurai shot, poctivý energetický nápoj z pravého čaje - skvěle působí proti únavě při řízení, práci či studiu. Zdravý kofein z čaje v jednom velkém panáku obsahuje běžný energy drink. Varianty bez cukru i s cukrem, cena: od 260 Kč za lahev.

FOTO: archiv firmy

Canon EOS 200D: nejlehčí zrcadlovka s otočným displejem - s režimem pro pořizování selfie s funkcí pro rozostření pozadí. S ovládáním pomáhá dotykový displej a uživatelské prostředí s průvodcem vysvětlujícím funkce, wifi a Bluetooth, cena: 15 000 Kč

FOTO: archiv firmy

Hedvábně jemný bambusový šátek nebo ručník? To jsou dárky, kterými se vždy trefíte. Bambusový ručník Bambutik je příjemný na dotek, a přitom mimořádně savý. Má pozoruhodné antibakteriální vlastnosti, cena: od 299 Kč.

FOTO: archiv firmy

Kniha Žijte ve své zahradě od oblíbeného zahradního architekta Ferdinanda Lefflera je určena majitelům zahrad i těm, kteří po ní touží, i bytařům, kteří mají rádi zeleň. Je natolik inspirativní, že osloví každého, vydavatelství Host, cena 599 Kč.

FOTO: archiv firmy