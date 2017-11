Školní věk

Ve školním věku už děti rozumí hlubším principům skládání a lze je vést i ke složitějším a trojrozměrným modelům. 3D puzzle rozvíjejí práci podle přesného návodu, vyžadují sledování a respektování instrukcí. K jejich složení postačuje i jen mírná zručnost či motorická obratnost.

„Podporují řemeslnou dovednost i rozvoj prostorové orientace. Ve výsledku jde o krásné výtvory, které pak poslouží i jako dekorace,“ upozorňuje dětský psycholog Václav Mertin.

Zkušenosti s hrami, včetně deskových, jsou zvláště v tomto období důležité. „Dítě se učí, že hra má nějaké pořadí hráčů, pravidla, kterými je nutné se řídit. Zažívá radost z vítězství, učí se pozvolna i prohrávat. Ze začátku hraje pod heslem lepší vrabec v hrsti než holub na střeše, ale postupně se učí strategickému uvažování, je ochotné riskovat, prohrát teď trochu, aby za chvíli mohlo vyhrát hodně. Učí se, že někdy je výhodné uzavřít koalici, zatímco jindy hraje každý proti všem,“ vysvětluje.

Podstatná část deskových her je určena pro děti ve školním věku, ale zábavu v nich najdou i starší. Většina her umožňuje manipulaci podmínkami nebo podnětovými materiály, tedy obtížností, takže může hrát jak dítě o něco mladší nebo méně zkušené, tak i superhráč.

Základem pro hraní je však nerušený a volný čas, pro rozvoj je důležité, aby si dítě mohlo nějakou dobu hrát absolutně po svém.

„Jestliže ho neustále převádíme od jedné činnosti ke druhé, byť se jedná o činnosti pěkné, zajímavé a didakticky podnětné, nemá čas na tuto volnou hru, a do jisté míry omezujeme některé aspekty jeho rozvoje,“ dodává psycholog.

Kreativní sady, které potěší malé i velké - lze vyzvednout v Creative World v Praze Holešovicích či zaslat po domluvě, cena od 149 Kč

Všichni jsme trochu DAWAK? Jste připraveni na více než 1000 ztřeštěných otázek a úkolů? Tato bláznivá party hra je jen pro vás. Boduje tu jen ten, kdo jako první řekne správnou odpověď. Společenská hra pro všeznalce a všeumělce, cena: 449 Kč

Lego Friends: Lyžařský vlek v zimním středisku. Doporučená cena 1599 Kč

Nová edice Ravensburger 3D puzzle Já, padouch 3 s oblíbenými motivy mimoňů ve žluto-modrém tónu. Vaše děti si vyrobí praktické a funkční doplňky do svého království, cena: od 219 Kč

Housle od tradičního českého výrobce s vynikající kvalitou, která je potvrzena od roku 1922, stále zaručena převážně ruční výroba, můžete pořídit za přátelské ceny zejména u žákovské řady, která je vhodná pro úplné začátečníky a samouky, cena: od 4500 Kč

Hra Země, Město - položte kartičku s názvem kategorie na určené místo a počkejte, až hra vybere a zahlásí písmenko. Nyní stačí jen bleskově vymyslet ten správný název a zmáčknout tlačítko jako první, cena: 699 Kč

Creative Park společnosti Canon nabízí 3D papírové mozaiky, zvířecí postavičky či tradiční japonské origami až po sofistikovaný model Boeingu 747 nebo kopii milánské katedrály. Dárek, který si můžete zdarma i s návodem vytisknout.

Cézarky Zlatus Silverus: V krabičce je nejen 6 kostek, ale i obsáhlý český návod s třinácti kostkovými hrami. Kostky jsou ve dvou barvách - 3 zlaté a 3 stříbrné, cena: 260 Kč

Poukaz na Sportovní kemp se Zuzkou Hejnovou - děti i jejich rodiče si mohou zlepšit fyzičku a naučit se něco nového. V nabídce je buď Zimní kemp v Nymburce či Letní kempy v Sušici, více info na webu

Dětský Bluetooth reproduktor s mikrofonem SSS 3200 KIDS - hudbu lze pustit přes Bluetooth s dosahem až 15 metrů, z USB klíčenky, harddisku, SD karty apod. Reproduktor je osvětlen vícebarevnou LED diodou pro navození té správné atmosféry, cena: 1199 Kč

Hvězdička pod vánoční stromek. Potěšte své ratolesti celoroční neomezenou návštěvou Vodního světa v Praze Čestlicích. Karta nabízí časově neomezený vstup do Vodního světa za 990 korun na celý rok.

Dětský zimní overal Reima Reach - je zcela nepromokavý, s funkční membránou Reimatec® a kompletně podlepenými švy. Větru odolný prodyšný materiál udrží dítě v teple a v suchu bez pocení. Pouzdro na skipas a kapsička na senzor ReimaGO®, cena: 4690 Kč

Stavebnice Lego Elves Rosalyna léčivá skrýš (41187) - úkolem je ochránit les a pomoci Naidě, Rosalyn a jejímu drakovi Sapphire v Rosalyně léčivé skrýši - domku na stromě, cena: info v obchodě

Adventní méďa, který pomáhá - zahřeje nejen svým hebkým plyšem, ale i dobrým pocitem. Z částky 299 Kč poputuje dvě stě korun na podporu centra Mamma help, neziskové organizace, která pomáhá ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám.

Skippy pink blue - stylový overal na domácí lenošení nebo bláznivou párty. Extra měkká bavlna o gramáži 300 g/m2. Navíc zdarma: pár bačkor s protiskluzovou podrážkou. Od vel. XXS (na výšku 140 - 155 cm), cena: 1790 Kč

Předškolní věk

Dívky i chlapci v mladším předškolním věku začínají pozorovat a chápat činnost dospělých a napodobují ji. K tomu potřebují různé hračky, zvlášť takové, které umožňují neustálé proměny a dítě je svou fantazií a technickou dovedností zvládne. Podle psychologa Václava Mertina je dobré začít se skládankami.

„Nejprve doporučuji začít s jednoduchými dvojrozměrnými a s motivy, které dítě zná z večerníčků nebo ze života, jako jsou zvířátka. Vůbec nevadí, když chce skládání opakovat přesto, že je zřejmé, že už konkrétní skládanky dobře zvládá.“

Dětské vnímání a poznávání okolního světa ve starším předškolním věku je již tak bohaté, že si dítě dovede pomocí vhodných hraček vytvořit určité prostředí. Na řadu by měly přicházet náročnější stavebnice či skládačky puzzle i zjednodušené deskové hry.

Ty bychom zpočátku měli dítěti nabízet – nejlépe s pomocí staršího sourozence, pokud ho máme k dispozici, který je už zná a baví ho. Zatímco od některých činností musíme dítě odhánět (nechat ho sledovat televizi je lákavé a pro rodiče pohodlné a tablet dokáže už teď ovládat), přitažlivost jiných mu musíme ukázat.

„Napětí musí být zpočátku spíše menší, aby pro něj bylo snesitelné a pravděpodobnost výhry vysoká. Hry by měly být velmi jednoduché, měly by vycházet z jeho světa,“ poznamenává dětský psycholog.

Důležitým úkolem na začátku nejsou velké vzdělávací ambice, ale aby se dítě naučilo hrát. Tedy koncepce: „Teď hraju já a teď zase ty a já nehraju.”

Nancy záchranářka. Ukažte své malé slečně, že holky zvládnou náročnou profesi záchranářky. Nancy se může spolehnout na záchranářského pejska a kamarádku kočičku. 43 cm vysoká panenka, cena: 1043 Kč

4kavky Kuličník: Princezna - ručně barvené hliněnky od jediného českého výrobce (10 růžových a 10 fialových) a obsáhlý návod s devíti hrami, cena: 290 Kč

Domeček s nábytkem 17 ks. Velký dřevěný domeček pro panenky o velikosti typu Barbie, je vkusnou hračkou, která vaše dítě neomrzí. Domeček pro panenky má terasu a obsahuje 17 kusů nábytku. Rozměr: 60 x 90 x 30 cm, cena: 2999 Kč

Bino Stan prodejna - krásný obchod potěší každou holčičku a chlapečka. Hrou na obchod si děti vytvářejí kolem sebe vlastní imaginární svět, v němž prožívají svá dobrodružství a hry. Rozměr: 95 x 102 x 72 cm, cena: 464 Kč

Pořadač do auta Lässig Car Wrap To Go About Friends - pojme všechny nezbytnosti malých cestovatelů, ale také ochrání zadní část sedačky. Kapsář s veselými dětskými motivy má držák na lahev, kapsičky na zip na tajné poklady a přihrádky, cena: 920 Kč

Tvořivé slečny potěší velká kreativní sada od legendární americké značky Crayola - Ledové království. Kufřík obsahuje 64 voskovek, 40 fixek, 22 polovičních pastelek a 20 ks papíru na malování, cena: 1499 Kč

Bambule Robo Alive - zvířátka na souš i do vody. Položte je na zem a sledujte, jak peláší pryč. Nebo je dejte do vody a uvidíte, jakou rychlostí začnou hýbat ploutvičkami či packami a čeřit hladinu, cena: info v obchodě

Dětská lyžařská přilba Giro Launch - pohodlná dětská přilba s měkkými výstelkami a unikátními 3D dětskými designy. Přednostmi přilby jsou nízká váha a odvětrání pomocí Super Cool otvorů. K dostání je v různých motivech, cena: 2299 Kč

Lego Rodinný dům (10835) - děti bude bavit cvičení různých procesů od ranního vstávání přes přípravu a jedení jídla až k umývání auta. Sledujte, jak se jejich dovednosti rozvíjejí při přehrávání každodenních situací se 3 figurkami, cena: info v obchodě

Kik Plyšová stáj, cena: 529 Kč

SodaStream Dětský set Žížaláci 2 lahve + dárky - oblíbené postavičky Žížaláků pomáhají vašim dětem správně pít. 2 ks lahví 0,5 l, dětská knížka Žížaláci, plastelína 10 barev, cena: info v obchodě

Baby born Chodící drak. Při doteku hůlky na hlavu draka se mu rozsvítí jeho obrovské modré oči a začne vydávat roztomilé dračí zvuky. Při opětovném dotknutí se chodící drak rozejde, začne hýbat třpytivými křídly a mluvit svojí řečí, cena: 1890 Kč

Brio Metro železniční sada - dřevěná stavebnice pro nejmenší. Naleznete zde vše, co do metra patří. Koleje, vlaky, nástupiště, cestující, dokonce i automat na koupi lístků nebo mapu metra, cena: 1749 Kč

