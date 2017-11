Bojovnice za pravdu a zpěvačka Marta Kubišová, kterou minulý režim vymazal ze scény pop-music na bezmála dvacet let, a která musela celou tu dobu čelit ztrátě svého největšího snu, zpívat lidem, chce vánočním Štroodlem darovat především důležitou a nosnou připomínku směrem k dnešku.

„Své sny žít můžeme a často jsme to jen my sami, kdo si staví bariéry,“ říká Marta Kubišová.

O plnění svých snů přijde popovídat i královna sushi Bára Rektorová. Ta je ukázkou ženy, které pád na dno pomohl objevit nové životní cesty. Když jí před dvěma lety lékaři objevili nádor na mozku, doporučili jí pro všechny případy sepsat závěť. Bára se ale postavila nemoci čelem a teprve blízko smrti pochopila, jak důležité je sebepřijetí se všemi možnými chybami.

„Ráda bych na Štroodlu chtěla lidem alespoň maličko předat pocit z toho, že když jsem stála na prahu smrti, zjistila jsem, že to setkání není v žádném případě tak strašné a děsivé, jak jsem si představovala. Nečekal mne tam sebemrskačský pohoršený hlas, který by mi připomínal, co jsem nedokázala, pokazila. Jak málo jsem lidem pomohla a co jsem mohla dělat lépe. Naopak. Bylo tam hřejivé, všeobjímající sebepřijetí a od té doby se mi s tímto vědomím žije mnohem líp,“ vykresluje svůj zážitek Bára Rektorová.

Daruj sen



Dalšími hosty vánočního Štroodlu budou majitelé firmy Doller. Dva kreativci, kteří rozjeli projekt motivačních diářů s heslem: Žij své sny a korporátní kouč a duchovní mentor Mark Džirasa. „Téma mé přednášky bude ryze vánoční. Zapomeňte na vyšlapané cesty parfémů a balzámů po holení a nadělte svým milovaným skutečný dárek, který vnese do jejich životů nový rozměr,“ říká kouč Džirasa.

Zakladatel serveru jobs.cz, podnikatel a filantrop Libor Malý na vánočním Štroodlu promluví o myšlence vlastního vědomí. „Svět jsme my, a jak se rozhodneme, je vždy pouze naší osobní volbou. Na každou životní zkušenost aplikuju vlastní rovnici. Pokud se chcete dozvědět, jak si ji spočítat a usnadnit si tak život, přijďte,“ uzavírá téma Malý.

Vstupenky na Štroodl můžete i vyhrát. Stačí, když natočíte krátké video, nebo napíšete na email: darujsen2017@gmail.com, komu ve svém okolí byste rádi splnili jeho sen a proč. Tři vybraní jedinci pak získají 29. listopadu pozvánku.