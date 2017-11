HomePod si odbyl premiéru už letos v červnu. Na pulty obchodů měl podle příslibu vedení Applu přijít letos před Vánocemi. [celá zpráva]

Nakonec je ale vše jinak. „Už se nemůžeme dočkat, až uvedeme HomePod – revoluční chytrý reproduktor. Potřebujeme ale více času, abychom jej pro naše zákazníky připravili,“ stojí v oficiálním tiskovém oznámení amerického počítačového gigantu.

Apple HomePod

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Proč přesně se zahájení prodeje oddaluje až na příští rok – zda Apple řeší hardwarové či softwarové problémy, není v tuto chvíli jasné. Vedení podniku neprozradilo ani to, kdy v příštím roce se novinka začne prodávat.

Co umí?



HomePod je sofistikované zařízení. Dokáže obsluhovat chytrou domácnost na základě hlasových povelů, které mu uživatel zadá.

Pro majitele zařízení s logem nakousnutého jablka to není zas tak velká inovace, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jde totiž o osobní asistentku Siri, kterou americký počítačový gigant v podstatě uzavřel do speciálního oválného reproduktoru.

Novinka se bude nabízet i v tmavém provedení.

FOTO: Stephen Lam, Reuters

Díky tomu bude Siri schopná se snáze napojit na systémy pro chytré domácnosti a na dálku řídit například termostaty, různá zabezpečovací zařízení, přehrávat hudbu apod. Apple si přístroj cení na zhruba 350 dolarů, tedy v přepočtu 8200 Kč.

Sluší se nicméně podotknout, že podobná zařízení již nabízejí nějakou dobu i další výrobci. Loni byl představen například konkurenční model Google Home a už v roce 2015 Amazon Echo. Právě první zmiňovaný přístroj je již dostupný i v tuzemských obchodech za necelých pět tisíc korun. HomePod je tak o více než tři tisíce korun dražší.

Zcela nové zařízení představila společnost Apple naposledy na podzim roku 2014. Tehdy šlo o chytré hodinky Apple Watch.

Apple Watch

FOTO: archív výrobce