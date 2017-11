Některé ženy jsou náročné a jiné méně, většina ale očekává pod stromečkem dar, který je věnován od srdce, potěší a bude na něm vidět, že jste si na výběru dali doopravdy záležet.

Ženy, které se chtějí líbit

Pokud ženě záleží na vzhledu a moc ráda se obléká podle aktuálních trendů, pak budete mít opravdu z čeho vybírat. Takové ženě uděláte radost šperkem, hodinkami, šálou, kabelkou, milovanou vůní, pečující kosmetikou, ale i poukazem na péči od špičkového kadeřníka či zkrášlující wellness víkend.

Elie Saab Parfums Girl of Now - inspirovaný módní přehlídkou Elieho Saaba v Paříži. Žena se zlatou aurou a neomezenou energií přitahuje pohledy všech přítomných v sále. Její zářivý úsměv zastavuje čas. Ano, to je ona - Girl of Now, cena za 50 ml: 2350 Kč

FOTO: archiv firmy

L´Occitane Terre de Lumière parfémovaná dárková sada

FOTO: archiv firmy

Marionnaud My make up Festive look - je zde vše, co je na glamour look potřeba. Oči zvýrazní kajalová tužka a oční stíny, rty prokouknou se rtěnkou, líčka vyzdvihne tvářenka, správný lesk dodají gely s flitry v růžovém a zlatém odstínu, cena: 449 Kč

FOTO: archiv firmy

Automatická kulma Philips StyleCare Prestige - bez námahy automaticky vytváří dokonalé lokny, cena: 3599 Kč

FOTO: archiv firmy

Úžasné boty Vist Zarina z kolekce Snow Leopard od italské značky Vist jsou nejlepší volbou na horské aprés-ski, ale i do města. Jsou vyrobené z ovčí kůže a teletiny, mají nepromokavé gumové podrážky. Zdobí je krystaly Swarovski, cena: 12 390 Kč

FOTO: archiv firmy

Canon Selphy CP1300 kdekoliv vytiskne fotografie do jedné minuty. Díky wi-fi lze tisknout přímo z fotoaparátu či telefonu. Vystačí si s vlastní baterií. Lze tisknout formát pohlednice, kreditní karty či čtvercový formát typický pro Instagram, cena: 3200 Kč

FOTO: archiv firmy

Vánoční losy Sazka, potěší nejen ženy, cena: 500 Kč

FOTO: archiv firmy

Limitované sady EOS. Zleva: 1. Péče o tělo s balzámem na rty Visibly Soft, Honey Apple, krémem na ruce Berry Blossom a tělovým mlékem Berry Blossom, cena: 344 Kč; 2. Holiday Trio s balzámem na rty Organic Vanilla Bean, Visibly Soft Peppermint Mocha a Sparkling Ginger, cena: 398 Kč; 3. Balzám na rty eos Visibly Soft Peppermint Cream, cena: 159 Kč

FOTO: archiv firmy

Hedvábně jemný bambusový šátek nebo ručník? To jsou dárky, kterými se vždy trefíte. Bambusový ručník Bambutik je příjemný na dotek, a přitom mimořádně savý. Má pozoruhodné antibakteriální vlastnosti, cena: od 299 Kč

FOTO: archiv firmy

Shiseido Clear Mega-hydrating Cream / hydratační pleťový gel 50 ml - krém, který vypadá jako gel. Neustále vypíná, vyživuje a může být opětovně aplikován i na make-up. Projasňující hydratační krém, cena: 1270 Kč

FOTO: archiv firmy

Dolce&Gabbana The One Eau de Toilette je okouzlující, smyslná a ženská vůně, kterou jí propůjčuje bělostná lilie. Živější a svěžejší než kdy jindy, tato květinová vůně zachycuje všechny nuance, cena: 50 ml za 2100 Kč

FOTO: archiv firmy

Vánoční sada V. Kouzelné bretaňské lesy se letos staly inspirací pro limitovanou vánoční edici Yves Rocher, která zahalí vaše sváteční dny do vůně bílé vanilky a červených lesních plodů, cena: 699 Kč

FOTO: archiv firmy

Sensei Luminous Sheer Foundation - ultra lehký, tekutý make-up s rozjasňujícím efektem. Výsledkem je dlouhotrvající rozjasněný, hydratovaný a přirozený vzhled. Tento make-up splyne s vaší pletí tak dokonale, že o něm ani nebudete vědět, cena: 1390 Kč

FOTO: archiv firmy

Vánoční poukaz na více jak 300 služeb kliniky estetické medicíny. K zakoupeným poukazům získáte navíc velké vánoční bonusy pro sebe nebo jako dárek pro vaše blízké.

FOTO: Yes Visage

Červená je barva sezóny, proto doporučujeme každé trendy ženě zakoupit něco v této barvě, ať už to bude třeba jen malá kabelka nebo čepice, věřte, že jí uděláte obrovskou radost. Kabelka Mohito, cena: 499 Kč

FOTO: archiv firmy

Rimmel rtěnka Stay Matte Liquid Lip Colour: vysoce efektní tekutá matná rtěnka s dlouhodobým efektem, jež umocní sílu každých rtů a troufalost, která přetrvá. Vybírat lze z 13 odstínů, cena: 229 Kč

FOTO: archiv firmy

Rimmel řasenka Wonder’Fully Real s linkou na oči Wonder Wing. Zvýrazňující řasenka přináší fantastickou délku, oslnivý objem a efekt falešných řas, který vypadá přirozeně. Pomocí zvýrazňovací linky dotvoříte efekt plnějších řas. Cena: 229 Kč a 189 Kč

FOTO: archiv firmy

Marionnaud Golden Glow Spray, retro flakón. Stačí zmáčknout balónek a nechat na pokožku či vlasy dopadnout třpytivý pudr ve zlatavém tónu. Kromě třpytek na nás dopadne ještě krásná, příjemná vůně luxusu, cena: 299 Kč.

FOTO: archiv firmy

Phyris – balíček proti vráskám: Hydro Tonic 200 ml – hydratační tonikum bez alkoholu pro suchou a citlivou pleť. Retinol Cream 50 ml – redukuje vrásky a linky. Beauty Dreams 30 ml – luxusní a třpytivé pleťové sérum, cena: 1815 Kč

FOTO: archiv firmy

Dárková sada Swiss Smile d´Or Gold Toothpaste Kit obsahuje Gold Toothpaste 75 ml, jež obsahuje zlato ve formě 23,75karátového prachu, které má protizánětlivé a regenerační účinky, a pozlacený zubní kartáček, cena: 2930 Kč

FOTO: Dentální centrum Karolinum

Clinique Moisture Surge Intense Deluxe Dárkový set péče o pleť XMAS - obsahuje Moisture Surge intense 50 ml, Moisture Surge Overnight Mask 30 ml, Moisture Surge Hydrating Supercharged Concentrate 15 ml, Chubby Stick Woppin Watermelon, cena: 699 Kč

FOTO: archiv firmy

Praktické ženy



Některé ženy nejvíce potěší dárky, které jim usnadní život v domácnosti, nebo je využijí při svých koníčcích. Může se tedy jednat o nejrůznější pomocníky v kuchyni, kuchařky, ale i kousky nábytku, pomocníky na úklid, elektrospotřebiče, televizor do kuchyně, mobilní telefon či fén, žehličku na vlasy či kvalitní epilátor.

Philips PerfectCare Elite Parní generátor GC9640/60 - systémová žehlička, u které se nenastavují teploty, ani typy materiálů. Žehlička si sama poradí s materiály od džínů po hedvábí, a to bez spálení, cena: 9699 Kč

FOTO: archiv firmy

Huawei Mate 10 Lite Dual SIM Prestige Gold - špičkový smartphone, disponuje dvěma duálními fotoaparáty, které umožní snímání fotek v profesionální kvalitě. Zadní fotoaparát s rozlišením 16 Mpx a 2 Mpx, přední kamera s rozlišením 13 Mpx a 2 Mpx, cena: 9990 Kč

FOTO: archiv firmy

Kávové předplatné - každý měsíc 350 g čerstvě upražené kávy až pod nos. Vybírat můžete z variant na čtvrt roku, 1440 Kč; půlrok 2100 Kč; nebo celý rok 4080 Kč.

FOTO: Doubleshot

Kuchyňský robot Sencor Pastels STM 635 - celokovové tělo s kovovými převody, nerezová nádoba o objemu 4,5 l. Výkon 1000 W, záruka na motor 6 let. S bohatým příslušenstvím a LED světlem pro večerní práci, cena 5999 Kč

FOTO: archiv firmy

BaByliss 8480E Kufr s 10dílným setem - dvourychlostní přístroj, šest výměnných nástavců - na zkrácení nehtů, úpravu kůžičky kolem nehtů, k vyrovnání a leštění povrchu, ke zrychlení lakování. Plus 2 zastřihovače, nůžtičky a špachtlička, cena: 1590 Kč

FOTO: archív firmy

Balíček vín od nejlepších českých sommelierů, doplněných o recepty vybraných šéfkuchařů a s předplatným na doporučená vína, videodegustaci a kartičky od sommeliera. Balíček můžete darovat jednorázově nebo jako měsíční předplatné, cena balíčku 649 Kč.

FOTO: Světem vína

Ponožky od Babičky - skvělý dárek s příběhem, který nezklame. Pletou je totiž skutečné babičky. K dostání v e-shopu na Elpida.cz, na Fler.cz a také na farmářských trzích na pražské náplavce. Ponožky jsou k dostání ve 4 velikostech (S-XL) za 249 Kč.

FOTO: Elpida

Revalid šampon a kondicionér pro poškozené vlasy - obsahují vitamíny, přírodní výtažky z ovsa a pšeničných klíčků a alantoin, který zklidňuje podrážděnou vlasovou pokožku a podporuje obnovu buněk v pokožce. Pro všechny typy vlasů, cena: 299 Kč

FOTO: archiv firmy

Čajové sušenky v plechovce, 570 g, cena: 249 Kč

FOTO: Marks & Spencer

Osobní náramek Shamballa - zobrazuje u každého jeho osobní život. Je vyroben na Bali ručně z kamenů, polodrahokamů, komponentů Swarovski, stříbra, zlata apod. Každý náramek je očištěn ve svatém prameni a doprovází ho talisman. Cena: od 456 Kč

FOTO: Osobninaramek.cz

Lush Merry And Bright - přehlídka těch nejoblíbenějších produktů. Ponořte se, objevujte a nechte se hýčkat od hlavy až k patě. To nejlepší z nejlepších, cena: 2450 Kč

FOTO: archiv firmy

Bambusové spodní prádlo a ponožky od české značky Bambutik díky své jemnosti a antibakteriálním vlastnostem zaručují svěží pocit po celý den. Jsou vhodné i pro tu nejcitlivější pokožku. Cena: kalhotky 290 Kč, ponožky 99 Kč

FOTO: archiv firmy

Kurz parkování - pro ženu jsou připraveny záludné situace při kolmém a podélném parkování na ulici i v garáži. V kurzu se naučí všechny triky, jak obtížné situace snadno zvládnout. Kurz trvá 2 hodiny, cena: 900 Kč

FOTO: Mr. Parkit

Luxusní balíček kolekce bonbónů z mléčné, bílé a hořké čokolády, středně pražená kolumbijská káva (100% Arabica), portské víno Finest Reserve, směs pražených a sušených ořechů, florentinky, sýrové spirálky

FOTO: Marks & Spencer

Zimní snění. Dopřejte sobě i svým blízkým 60minutovou proceduru celého těla vedoucí k úplnému uvolnění. Příjemná vůně dřevin zasáhne všechny vaše smysly a vy rázem začnete snít. Pomáhá s nespavostí, bolestí hlavy či únavou, cena: 60 minut/995 Kč

FOTO: Planet Zen

Dárkový voucher na podologické ošetření a vyšetření. Po absolvování podologického vyšetření specialista ihned vidí nesprávné postavení nohy a doporučí vhodné řešení problému, cena: 1100 Kč

FOTO: Institut Hilarion

Bio Moisture Conditioner je určen pro všechny typy vlasů, chrání je, změkčuje a hloubkově hydratuje a vyživuje zplihlé, poškozené a suché vlasy. Bojuje i proti lupům. Hydratační bio šampon pro suché a barvené vlasy, dodává vlasům kyslík.

FOTO: Natulique

Naplánujte si rok 2018 s motivačním deníkem 365 START - kombinuje to nejlepší z klasických diářů, poznámkových bloků a dává naprostou volnost v tom, jak využijete všech 240 stránek. Každému dnu můžete věnovat tolik pozornosti, kolik potřebujete, cena: 398 Kč

FOTO: ave365.cz

Dárková sada Mango&Koriandr. Koriandr, je znám svými povzbuzujícími účinky. Výrazně kořeněná vůně esenciálního koriandrového oleje, která se v této řadě snoubí s bohatými, teplými vonnými tóny manga, okouzlí vaše smysly, cena: 899 Kč

FOTO: Yves Rocher

Milovnice dobrodružství a sportu

Pokud ženy milují pohyb a adrenalin, pak je zaujmete především praktickým funkčním oblečením, sportovním náčiním, chytrými náramky či hodinkami, ale i poukázkami na adrenalinové zážitky či víkendy plné pohybu v přírodě.

Happy set vůní - roztančí vaši mysl a vykouzlí vám úsměv na tváři. Mladistvá a neobyčejně svěží vůně v sobě ukrývá nespoutanost, svobodu a radost ze života. Parfemovanou vodu Happy si okamžitě zamilujete, cena: 1590 Kč

FOTO: Clinique

Na svahu stylově. Dámská lyžařská bunda Vist Snow Leopard Antea z materiálu Toray All Way Stretch a Toray Flex s parametry vodního sloupce 20 000 mm, s límcem z pštrosího peří a racoon kožešiny, jež doplňuje lyžařská sukně Flora, cena: info v obchodě

FOTO: Vist

Lyžařská ultralehká helma Fulcrum italské firmy Vist je vyrobená z karbonového vlákna a má inovativní magnetický systém zapínání, který se dá ovládat jednou rukou, dokonce i v rukavici. Součástí jsou také dokonalé lyžařské brýle, cena: od 12 390 Kč

FOTO: archiv firmy

Malá a stylová bezzrcadlovka Canon EOS M100 na první pohled zaujme barvami, lze ji obléknout do devíti barevných obalů. Díky Wi-Fi a Bluetooth lze fotky rovnou z foťáku poslat třeba na Facebook nebo Instagram, cena: 12500 Kč

FOTO: archiv firmy

Poukázka na tréninky BodyBody, velmi účinné cvičení podporované elektrickým impulzem. Za 20 minut se tak procvičí až 90 % svalové hmoty. Každý trénink probíhá na míru s osobním trenérem ve skupině maximálně dvou osob.

FOTO: archiv firmy

Dámský lyžařský komplet Columbia Powder Keg. Teplá a do detailu vychytaná dámská lyžařská bunda. Řadu vychytávek a technologií mají i kalhoty, cena bundy 9599 Kč, kalhot 6899 Kč.

FOTO: Columbia

Marionnaud Glamour care set. Hydratační krém pokožku vyživí, zatímco perleťový tónovací krém ji sjednotí a dodá efekt rozjasněné pleti. Balzám na rty v jemném nude tónu se postará o nádherně hebké rty se třpytivými odlesky, cena: 729 Kč

FOTO: archiv firmy

Poukázka na indickou Kalari masáž (balíček) - lehce tlaková celotělová prokrvující Kalari masáž, (60 minut), parní box (20 minut), masáž obličeje ručně a kartáčkem (10 minut), procedura je zakončena šálkem bylinného čaje. Cena za 1,5 hodiny 1300 Kč.

FOTO: Mahapurusha Ayurveda Centrum

Skutečná móda se pozná podle toho, že dokáže skloubit pohodlí, eleganci a funkčnost – a právě takové je bambusové triko - hedvábně jemné, antibakteriální, nemačkavé. Je vhodné do práce i třeba na jógu, cena: 790 Kč

FOTO: Bambutik

Nike Tech Fleece Repel Jacket - designová bunda s vysokým límcem a vrstveným oboustranným rukávem, který má na svém konci otvor pro palec, takže zároveň slouží i jako rukavice. Bunda disponuje duálním skladovacím systémem dvojitých kapes.

FOTO: archiv firmy

Dárkový certifikát Dance Perfect - na 5 volných lekcí fitness programu BODY & MIND v hodnotě 950 Kč

FOTO: archiv firmy

Shake-it Starter, set energie pro každý případ – vhodný místo snídaně, svačiny či po sportovním výkonu. V setu je kombinace čtyř příchutí oblíbeného cereálního drinku Red Berries, Apple pie, Black fruits a Choco bomb, cena: 549 Kč

FOTO: archiv firmy

Sorel Joan of Arctic - nepromokavé elegantní vysoké šněrovací boty jsou určeny do mrazů až -32 °C. Svršek boty tvoří semiš s nepromokavou úpravou. Vnitřek boty tvoří 6mm vyjímatelná filcová vložka a filcová mezipodešev pro lepší izolaci, cena: 4899 Kč

FOTO: archiv firmy

Incrediwear Návlek na lýtko - ulevuje od bolesti a urychluje proces regenerace, cena: info v obchodě

FOTO: archiv firmy

Dárkový poukaz na vstup do Termálního parku Velké Losiny

FOTO: Termály Losiny