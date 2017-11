Jedlé kaštany jsou plodem kaštanovníku setého. Plody mají nezaměnitelnou chuť i vůni a jsou bohaté na vitamíny A, B a C. Vzhledem k nízkému obsahu cukru si je mohou vychutnat i diabetici. Navíc pomáhají předcházet ztrátě paměti a čistí játra. Jejich velkou předností je to, že působí proti psychickým poruchám a stavům úzkosti.

Konzumují se pouze po tepelné úpravě, neboť čerstvé mají trpkou chuť. Nejčastěji se setkáte s pečenými kaštany, ale použít je můžete i do nádivky, kterou se dříve plnily posvícenské husy. Američané by si bez kaštanové nádivky nedovedli představit krocana na Den díkuvzdání. Vařené se podávají jako příloha k masu - zejména ke zvěřině. Přidávají se do dortů, pudinků, chleba, pečiva i zmrzliny. Také se konzervují v cukerném sirupu a vyrábí se z nich i likér. Specialitou je kaštanové pivo či víno, které lze ochutnat na Korsice.

Oblíbené jsou ale i polévky či omáčky. „Změklé kaštany se vaří s celerem a kuřecím vývarem dochuceným rozmarýnem, hosté si takovou pochoutku pochvalují," upozorňuje šéfkuchař Roman Paulus z pražského hotelu Alcron.

Pro minimální obsah tuků, a naopak díky vysokému obsahu škrobů lze také kaštany využít k výrobě mouky. Právě z ní, medu a karamelu kdysi kuchaři v jižní Francii připravili první nugát. Z této mouky lze ale i připravit další dezerty.

Jak správně vybrat kaštany?

„Při výběru nekonzervovaných kaštanů si dejte pozor, abyste vybrali pouze čerstvé tvrdé plody bez děr. Ty nejlepší kousky by měly být v poměru ke své velikosti relativně těžké,“ popisuje Vojtěch Havránek ze společnosti Titbit.

„Když kaštanem zatřesete, neměli byste slyšet dutý zvuk, jelikož pak to znamená, že plod vysychá,“ dodává.

Na českém trhu se objevují kaštany převážně z Číny, právě ty jsou určené ke konzumaci jako pečené. V Číně začíná sklizeň již během září, takže první kontejnery se v České republice, po měsíční cestě na moři, objevují koncem října. Zhruba 2 měsíce po sklizni se hladina cukrů ustálí a kaštany dosáhnou té nejlepší chuti. Během transportu jsou skladovány při teplotě -1 až -2 °C.

„Kaštany skladujte při pokojové teplotě. Určitě je znovu nezamrazujte, mohly by utrpět teplotní šok, a to by se pak podepsalo na jejich kvalitě i chuti,“ uzavírá Havránek.

Pečené vánoční kaštany

FOTO: Tescorecepty (2x) Suroviny: 1 kg jedlých kaštanů Postup: Troubu rozpalte na 210 °C. Všechny kaštany nařízněte z jedné strany do křížku, aby se lépe loupaly a vyskládejte na plech nebo grilovací pánev. Pečte 15-20 minut, dokud se nerozevřou a jejich vnitřek nezačne zlátnout. TIP: Věděli jste, že s kaštany můžete ještě dále kouzlit? Dá se z nich připravovat pyré do koláčů nebo s nimi nadívat maso.

Svěží krém z jedlých kaštanů Suroviny: 200 g kaštanů, 40 g másla, 50 g řapíkatého celeru, 1 cm čerstvého zázvoru, 1 l kuřecího vývaru, 50 ml smetany, sůl, pepř, krutony, opečené kaštany a bylinky na ozdobu, 1 cibule Postup: V hrnci rozehřejte máslo. Nechejte na něm zesklovatět nadrobno pokrájenou cibuli. Přihoďte pokrájený zázvor a celer, pečené kaštany a dvě minuty opékejte, potom zalijte vývarem. Vařte 30 minut. Polévku rozmixujte, osolte a opepřete a zjemněte smetanou. Podávejte s krutony. Ozdobte kousky kaštanů a bylinkami. TIP: Ušetřete si práci s vývarem a použijte rychlejší variantu v podobě bujónu. Stačí ho zalít horkou vodou.

Kaštanové pyré

FOTO: Profimedia.cz Suroviny: 0,5 kg kaštanů, 1/4 l mléka, 125 g třtinového cukru, vanilkový lusk, lžíce rumu, špetka skořice Postup: Kaštany povařte ve vodě, oloupejte je a dejte je znovu vařit, tentokrát do mléka, s cukrem a semínky z vanilkového lusku. Vařte do změknutí, aby šly rozmačkat vidličkou. Poté je rozmixujte se lžící rumu a přidejte špetku skořice a podávejte.