Nelamte si hlavu s tím, zda je člověk, kterého chcete obdarovat, milovník knih. Kuchařky jsou zkrátka a dobře skvělým dárkem i pro ty, kteří jinak čtení neholdují.

Jestliže máte doma teenagera aktivně sledujícího sociální sítě, rozhodně ho potěší kuchařka, která obsahuje recepty nejznámějších českých i slovenských blogerů. Najdete mezi nimi skvělou kuchařku Kamu, přebornici přes pečivo Maškrtnicu, ale i originální a zdravé recepty od Zásadně Zdravě, rychlé večeře od Florentýny či street food podle Koko.

Apetit: To nejlepší od českých a slovenských food blogerů

Že mládí a vaření nejde k sobě? Doba se mění a s ní i zažité stereotypy. Martin Škoda svou první kuchařku vydal v 17 letech. O čtyři roky později vydává další díl Škoda nevařit 2.

Čeká na vás 20 nabitých kapitol, kdy každá kapitola = akce s jídlem v hlavní roli. Každá kapitola, to jsou čtyři jídla, která fungují sama o sobě, ale také jako kompletní menu.

V knize najdete českou i mezinárodní kuchyni, ale i recepty bez masa. Knížka má šikovnou vazbu, při vaření zůstane otevřená na té správné stránce.

Martin Škoda: Škoda nevařit 2

Napadlo vás někdy, jaké by to asi bylo, vzdát se jednou provždy cukru? Autorka kuchařky Cukrfree to udělala. O své recepty se dělí s fanoušky na sociálních sítích a poptávka po receptech byla tak velká, až vnikla kuchařka. Co v ní najdete?

„Účelem této kuchařky není jen inspirace novými a pro některé i netradičními recepty a ingrediencemi. Je to hlavně důkaz toho, že i život bez cukru může být dlouhodobě udržitelný, a to bez jakéhokoli omezování. Je to i důkaz toho, že i život bez cukru může být skutečně sladký. Není to dieta, je to životní styl. Recepty v této knize jsou nízkofruktózové, většina z nich je také nízkosacharidová s větším obsahem tuků a všechny jsou zároveň bezlepkové. Zahrnují kompletní menu – snídaně, snacky, hlavní jídla, přílohy a dezerty," píše autorka na stránkách.

Janina Černá: Cukrfree

Autorka blogu a stejnojmenné Kuchařky ze Svatojánu Eva Francová pro své recepty čerpá inspiraci ze života ve Svatojanském Újezdu nedaleko Jičína. V jejích receptech nenajdete maso a téměř žádné mléčné výrobky. Naopak obsahují spoustu luštěnin, zdravých dobrot, pečiva, hlavních jídel, zavařenin a mnoho dalšího. Kuchařka ze Svatojánu je vhodná pro všechny - babičky, maminky, i milovníky všeho zdravého a netradičního.

Eva Francová: Kuchařka ze Svatojánu

Že se kytky dají jíst a nejsou jenom na okrasu, ukazuje kuchařka Jany Vlkové s názvem Květinová kuchařka. V knize najdete seznam jednotlivých rostlin, které jsou zdraví nezávadné a co více, dokonce i jedlé. Je také plná jednoduchých receptů, které zvládne každý.

Všechny recepty jsou rozděleny dle ročních období, podle toho, kdy lze danou rostlinu sehnat, utrhnout, nebo koupit. Květinová kuchařka potěší milovníky estetična i kreativní duše.

Jana Vlková: Květinová kuchařka

Zamilovali jste se do nepečených dezertů, dortů a cukroví? Pak svou drahou polovičku obdarujte chytře a pořiďte jí inspiraci v podobě kuchařky plné raw sladkostí. Ty nejenže skvěle chutnají, ale navíc si nemusíte lámat hlavu, zda vám těsto vyběhne. Raw dezerty jsou navíc mnohdy zdravější, než klasické recepty z mouky a cukru. Pořiďte knihu fanouškům raw syrové stravy, ale i lidem se zálibou v tvoření sladkých dezertů.

Veronika Klamtová: Sladká rawmance

Jestliže máte v rodině dobrodruha, který se rád a často vypravuje na daleké cesty (nejen) po krásách českých krajů, rozhodně se mu bude hodit na cestu přibalená inspirace v podobě Outdoorové kuchařky od autorky Petry Pospěchové. Ta kvituje, že na cestách se člověk rozhodně nemusí spokojit jen s instantními polévkami, konzervami v plechovce, nebo tučnými a smaženými jídly v hospodách.

V knize najdete praktické rady, jak si naplánovat jídelníček, co vše s sebou na túru pro přípravu jídla budete potřebovat, ale i to, jak jídlo efektivně zabalit či jakých léčivých rostlin můžete využít, pokud vás na cestě postihnou zdravotní obtíže.

Petra Pospěchová: Outdoorová kuchařka

I jeden z nejznámějších českých kuchařů se dal na zdravější recepty. Zdeněk Pohlreich shodil několik kilogramů a začal se i ve svém televizním pořadu věnovat zdravějšímu vaření. Jeho osobitost a originalita ale stále zůstala zachována. Zkrátka a dobře, je to pořád ten samý Pohlreich, akorát trochu odlehčený.

„Celý život jsem na dietě a vlastně nevím na jaké. Mám nadváhu prolínající se s obezitou a strašnou chuť s tím něco udělat. Nejde ale o dietu, která jednou skončí, jde o způsob, jak to vyřešit z gruntu. Rozhodl jsem se napsat knihu o rozumném jídle, bez gastronomické hysterie a zdraví nebezpečných experimentů. Není to příběh o napraveném hříšníkovi, na svém životě bych neměnil nic. Tahle kuchařka je o tom, jak vařit zdravě (raději bych řekl rozumně) a se zachováním toho, co mě na gastronomii nejvíce vzrušuje a proč ji mám rád. Základem jsou kvalitní suroviny v rozumném množství, ale také skvělá chuť a prezentace jídla," píše autor na svých stránkách.

Zdeněk Pohlreich: Lehká kuchyně

Roman Vaněk je zkušeným autorem mnoha kuchařek. Jedna z jeho posledních knih je vhodná především pro prací a povinnostmi zatížené jedince, kteří si rádi pochutnají na gastronomickém zážitku, leč času nemají nazbyt.

V kuchařce najdete 111 receptů, krok za krokem doplněné o barevné fotografie, ze kterých se nají celá rodina.

Roman Vaněk: Snadno a rychle

V pořadí již čtvrtý díl Vaříme podle Herbáře vydávají herečka Linda Rybová a zpěvačka Kateřina Winterová. Tyto dvě dámy spojily své síly v televizním pořadu a k velkému úspěchu začaly vydávat i kuchařky, o které je, soudě podle čtvrtého pokračování, velký zájem.

Knihy zaujmou originálním obsahem, počte si v nich i kuchař začátečník, dozví se mnoho užitečných věcí o nejrůznějších oblastech i přísadách souvisejících s vařením. Autorky si dávají záležet na dokonalém souznění s přírodou. Najdete jak tradiční recepty české kuchyně, tak i lehkou exotiku.

Kateřina Winterová&Linda Rybová: Vaříme podle Herbáře 4

