„Nejraději připravuji pro naše hosty kořeněného kapra pečeného v troubě,“ řekl šéfkuchař restaurace Coda hotelu Aria David Šašek. „Filety kapra okořeníme. Používám směs sladké papriky a kari a sůl. Naspod filetů dáme česnek. Vymastíme si pekáček máslem, dám nakrájenou cibuli nebo šalotku, položím na to filety kůží nahoru. Na povrch dáme ještě trošku šalotky, aby se nám upekla a bylo to pěkně oříškové a voňavé. Navrch dáme ještě kousky másla a dáme péct do trouby na 175 stupňů na dvacet minut,“ radí Šašek s tím, že na takovém kapru si pochutnají i celiaci.

Zbavení šupin

Pokud máte kapra šupináče, tak ho můžete klasicky oškrábat. „Já spíše doporučuji, abyste neměli všude šupiny, aby nelítaly, tak je ideální si vzít nůž na chleba, ten vlkovaný a delšími rychlými řezy podřezat šupiny od ocasu k hlavě. Oddělit nejen tu šupinu, ale i pouzdro, které je součástí kůže,“ říká Šašek.

Kostění

Neoblíbenou záležitostí bývá zbavování kapra kostí. Ten jich má v těle na 3500. Nejlepší je si kapra položit na prkýnko a z každé strany udělat šikmý řez od hřbetu k břichu, za hlavou, šikmo k ní. Musí se to udělat z obou stran. Od hlavy k ocasu musíte udělat podélný řez, kdy pořád kopírujete hřbetní kosti a páteř. „Když oddělíme hřbet od kosti a narazíme na páteř, tak už doporučuji jen špičkou nože kopírovat žeberní kosti kapra a až zpátky k ocasu. Stejně tak to udělat i z druhé strany,“ radí profesionální kuchař.

Tip, jak zatočit s ocasem

Není třeba se zbavovat ocasu kapra, kde je největší koncentrace nejmenších kostí. Naopak, můžete strávníky překvapit chuťovkou. „Oddělím ocasní část od žeber, rozkrájím ji na milimetrové plátečky, které potom lehce nasolím, obalím v mouce, nebo i zakapu třeba sójovou omáčkou. Oklepu od mouky a smažím v rozpáleném oleji úplně dozlatova, do křupava. Vysypeme na papír, abychom se zbavili přebytečného tuku, a podáváme jako takové tapas nebo kapří chipsy,“ radí Šašek.