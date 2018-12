Bílky vyšleháme s polovinou cukru a opatrně spojíme s máslem, do kterého jsme předtím postupně zašlehali žloutky i zbývající cukr. Do vzniklé masy zlehka vmícháme prosátou mouku a hotové těsto naneseme v rovnoměrné vrstvě na pečicí papír. Pečeme asi 10 minut na 200 stupňů do zlatova. Krém - do vroucího mléka s cukrem přidáme pudinkový prášek rozmíchaný v troše mléka, provaříme a necháme vychladit. Do zchladlého základu zašleháme povolené máslo a rozpuštěnou čokoládu, hotovým krémem potřeme upečený piškot. Přidáme na jemno nasekané jedlé kaštany, plátek pokropíme bílým rumem a stočíme do rolády, kterou uložíme do chladu. Ztuhlou roládu potřeme zbytkem krému, vidličkou napodobíme kůru stromu.