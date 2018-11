Barbora Buřínská, Novinky

Češi i letos hodlají své blízké obdarovat tradičními dárky, jako je například kosmetika (plánuje ji koupit 77 procent lidí), oblečení (47 procent), knihy (44 procent) či parfémy (42 procent).

Vždy zhruba pětina lidí bude také svým příbuzným či přátelům kupovat pod stromeček elektroniku či jiné vybavení do domácnosti, potřeby pro kutily, šperky a hodinky, ale také spodní prádlo. Každý šestý člověk pak plánuje své nejbližší obdarovat léky, zdravotnickými pomůckami či masážními přístroji.

Výsledky průzkumu potvrzují i statistiku nejpopulárnějších dárků společnosti Seznam [celá zpráva].

Plánované dárky se s přáním mnohdy rozcházejí

Ovšem to, co chceme svým blízkým pod stromeček nadělit, se nemusí nutně sejít s jejich přáním a touhou. Například kosmetiku si přeje jen zhruba každý pátý člověk, oblečení pak necelá čtvrtina lidí, knihy a parfém necelá pětina.

Elektroniku a vybavení do domácnosti stejně jako spodní prádlo nebo šperky či hodinky touží pod stromečkem najít jen zhruba každý desátý člověk a kutilské potřeby každý sedmnáctý. A po lécích netouží skoro nikdo, jen dvě procenta lidí by je pod stromečkem uvítala.

Třetina lidí si ovšem nepřeje nic konkrétního. „Zajímavé je, že ženy častěji přesně vědí, co by rády pod stromečkem našly. Zatímco v případě mužů nemá konkrétní přání 41 procent dotázaných, u žen je to jen 26 procent,“ uvedl Tomáš Siegler z Cetelemu.

Dospělí si peníze nepřejí, děti ano

Obdarovat své blízké penězi není v českých rodinách nic neobvyklého. I letos to plánuje udělat každý pátý člověk. Dárek v podobě hotovosti v obálce dávají mnohem častěji starší lidé, právě s přibývajícím věkem podle průzkumu stoupá procento lidí, kteří peníze darují. Důvodem může být například rostoucí obava z koupě nevhodného dárku.

Nicméně lidé touží spíše po věcném dárku, peníze jim takovou radost neudělají. Jako dárek k Vánocům by je rádo jen 16 procent dotázaných. A čím je člověk starší, tím méně si je přeje. Podobně je tomu i s dárkovými šeky, pět procent lidí je plánuje svým nejbližším koupit, pod stromečkem je chtějí nalézt jen dvě procenta lidí.

U dětí roste touha po penězích v podobě vánočního dárku s přibývajícím věkem. Podle rodičů touží po penězích ale už i děti v předškolním věku (jedno procento). Děti mezi 6. a 10. rokem věku pak chtějí finanční hotovost ve více než třech procentech případů. Starší děti a dospívající mládež si přejí peníze ještě častěji – jako dárek je chce zhruba každý sedmý.

„Čím jsou děti starší, tím náročnější na dárky mohou být a tím roste i pravděpodobnost, že rodiče koupí něco, co se nebude potomkovi líbit. Z tohoto důvodu roste s věkem dětí počet těch, které by rády našly pod stromečkem hotovost,“ upozornil Tomáš Siegler.

Po tabletu touží i ti nejmenší

Přání a potřeby dětí se samozřejmě mění s jejich věkem. Děti do pěti let podle rodičů chtějí nejčastěji najít pod stromečkem nějakou hračku (zmínily více než tři čtvrtiny dotázaných), přesto téměř každé jedenácté dítě v tomto věku si už přeje čtečku či tablet.

Více než tři procenta předškoláků by ráda našla pod stromečkem mobil a téměř tři procenta nejmenších dětí by od Ježíška, na kterého podle rodičů věří 97 procent dětí v tomto věku, uvítala počítač či notebook.

U dětí od 6 do 10 let vítězí stále hračky, stavebnice a stolní hry (69 procent), ale roste počet těch, které si přejí tablet či čtečku (22 procent), mobilní telefon (17 procent) a počítač či notebook (12 procent).

U starších dětí a dospívajících je nejoblíbenějším dárkem oblečení (uvedla třetina dotázaných), dále mobilní telefon (25 procent) a počítačové vybavení, jako například počítačové hry, grafické karty apod. (21 procent). Tablet či čtečku a počítač či notebook si přeje zhruba pětina z nich. Platí přitom, že s přibývajícím věkem roste touha právě po počítači nebo notebooku, televizi a také například kosmetice.