Rusko vyhrožuje Švédsku a Finsku kvůli NATO

„NATO je primárně vojenská aliance. Přistoupení Finska a Švédska by mělo vážné vojenské i politické důsledky, které by nás donutily udělat odpovídající kroky,“ pohrozila Zacharovová na brífinku.

Finská premiérka Sanna Marinová na to konto uvedla, že její země je připravena vstoupit do NATO, „pokud se otázka národní bezpečnosti stane akutní“. Ještě minulý měsíc přitom hovořila o tom, že Finsko zřejmě do NATO v jejím funkčním období (do roku 2023) nevstoupí.