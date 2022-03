Do války na Ukrajině by se brzy mohlo zapojit Bělorusko, varuje tajná služba

"Putin potřebuje podporu, a to jakoukoliv," cituje CNN nejmenovaného činitele. Nejmenovaný zdroj z běloruské opozice řekl, že bojové jednotky jsou připraveny už za několik dnů vstoupit na ukrajinské území. Podle něho by to ale mělo hlavně geopolitický význam vzhledem k tomu, že do konfliktu by se zapojila další země.

"Nejde o to, co chce Lukašenko. Otázkou je: chce Putin další nestabilní zemi v regionu?", uvedl tento činitel zpravodajských služeb s tím, že zapojení do války by Bělorusko destabilizovalo. K tomu, jak by jeho vojenské angažmá vypadalo, řekl jen, že by smysl dávalo, kdyby se Rusko snažilo Ukrajinu odříznout od vojenské pomoci přicházející od její západní hranice.