Zimní dovolená se lyžařům komplikuje, Rakousko nařizuje karanténu

Rakousko v rámci uvolňování přísných protikoronavirových opatření otevře od 24. prosince venkovní zimní sportoviště, současně ale milovníkům lyžování pobyt v Alpách komplikuje. Ti, kdo do země přijedou v období od 7. prosince do 10. ledna z rizikových oblastí, budou muset do desetidenní karantény, uvedl ve středu kancléř Sebastian Kurz. Česko se zatím nachází v červené zóně.