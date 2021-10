Prezidentovo úmrtí by bylo těžké tajit, říká protokolář Forejt

Prezidentovo úmrtí by bylo podle bývalého šéfa hradního protokolu Jindřicha Forejta těžké tajit. Řekl to v reakci na jeho aktuální zdravotní stav rádiu Impuls. Podle něj je pak zdravotní stav hlavy státu soukromou záležitostí, veřejnost by ale měla vědět, zda je schopný funkci vykonávat.