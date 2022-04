Nepřišli jsme krást koně, říká ukrajinská Romka

„Když to srovnám se stavem před měsícem, jsme na tom mnohem lépe. Nemohli jsme totiž kvůli svému etniku najít práci ani zůstat v několika ubytováních. Vlastníci nás tam nechtěli. V posledních pár týdnech jsme já, moje máma a tety sehnaly práci.

Ony pracují jako kuchařky v hotelu a já jsem teď číšnice. Teď bychom si ale chtěli zařídit vlastní bydlení, dočasně bydlíme v salesiánském středisku Don Bosco v Ostravě,“ řekla Právu Tanja, která do Česka přišla se svou matkou, třemi tetami, dvěma bratry, sestrou a sestřenicemi.

Všichni se učí česky

Odmítavý přístup ze strany ubytovatelů a zaměstnavatelů doteď nechápe. Připisuje to ale romskému původu.

„Je to pro nás velmi těžké. Možná je to také tím, že se nedokážeme zatím domluvit,“ řekla Tanja. „Všichni se česky učíme, kaž­dý týden k nám dochází lektorka a pomáhá. Třeba k nám lidé budou milejší, když budeme schopni s nimi lépe komunikovat,“ doufá Tanja. Dodala, že by ona i její rodina chtěly ukázat, že jsou normální lidé, kteří jen uprchli před válkou.

Česko dosud vydalo 312 800 víz ukrajinským běžencům, podle ředitele Hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka požádalo o azyl v ČR zhruba patnáct set Romů, třetina z nich jsou děti.

Vishwanathan: Do Česka se nebojí

„Neplatí stereotypy, že všichni Romové kradou a jsou hluční. My jsme skutečně nepřišli lidem ukrást koně nebo něco podobného,“ konstatovala Tanja. Kumar Vishwanathan, ředitel neziskové organizace Vzájemná pomoc zaměřené na začleňování romské menšiny v Ostravě, se kromě Tanjiny rodiny stará o dalších 40 ukrajinských Romů. Říká, že není pravda, že by se ukrajinští Romové do Česka báli.

„Naše rodiny mají Česko rády a chtěly by tu zůstat, dokud se situace na Ukrajině ne­urovná,“ řekl Vishwanathan. S ubytováním pro větší romské skupiny plánuje pomoci resort vnitra spolu s krajskými hejtmany, kteří vytipovávají velkokapacitní ubytovací objekty.

„Shoda by mohla být na třech nemovitostech, které se budeme pokoušet v horizontu týdne až deseti dnů uzpůsobit, tak aby se skutečně mohlo ubytovávat. Mohlo by se odhadem jednat o nějakých 300 ubytovacích míst,“ řekl v úterý ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Provoz těchto tří objektů, které jsou na Vysočině, v Jihomoravském a Středočeském kraji, zajistí podle ministra romské neziskové organizace, jejichž zástupci to přislíbili. Podobnou pomoc od českého státu Tanja oceňuje, protože podle ní je potřeba zůstat se svou rodinou pro Romy nutnost.

„Chceme být spolu, protože se cítíme bezpečněji a můžeme se navzájem povzbudit. Jsme velmi vděční za podporu, kterou nám Česko poskytlo,“ uvedla. Tanjin domov v Křemenčuku je nyní pod palbou.

„V neděli na naše město dopadlo devět bomb. Máme tam dům, je děsivé nevědět, kam dopadnou příště. Část naší rodiny navíc na Ukrajině zůstala, mimo jiné moji prarodiče, tety, strejdové. Bojím se o ně, i když spolu neustále komunikujeme přes telefon. Cítím se bezmocně, protože jim nemůžu pomoct,“ podotkla Tanja.