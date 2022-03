Česko omezení dodávek surovin zvládne

„V těchto dnech na ministerstvu zasedl krizový štáb za účasti šéfů státních energetických firem a také předsedy Správy státních hmotných rezerv, s nimiž jsme v pravidelném kontaktu,“ prohlásil ministr Jozef Síkela (za STAN).

V České republice je dostatek zásob roby, plynu i paliva do jaderných elektráren Jozef Síkela

„Situaci neustále sledujeme a jsme připraveni i na to, že Rusové dodávky energetických surovin do Evropy omezí nebo zastaví. V České republice je dostatek zásob ropy, plynu i paliva do jaderných elektráren,“ dodal.

České zásobníky plynu mají podle Síkely kapacitu kolem čtyř miliard kubíků a jsou v přepočtu na obyvatele jedny z největších v Evropě.

„Aktuálně je v těchto zásobnících na území ČR uskladněno přibližně 800 milionů metrů krychlových, které by při současných denních odběrech plynu vystačily na více než měsíc, ale vzhledem k očekávanému zvyšování průměrné denní teploty a snižování denní spotřeby plynu i na delší dobu,“ podotkl Síkela.

Zpátky k uhlí

Podle vládního zmocněnce pro energetickou bezpečnost Václava Bartušky Evropa přestane poměrně brzy platit za ruský plyn.

„Bude se muset bez něj obejít. Bude to těžké, bude to složité, bude to znamenat velkou modifikaci Zeleného údělu EU. Bude se rehabilitovat uhlí, budeme pálit uhlí, mazut. Ale zvládneme to. Je to velké vítězství jádra a obnovitelných zdrojů,“ řekl v neděli v ČT.

Vypadá to teď podle něj tak, že budeme muset provozovat elektrárny s uhlím do doby jejich náhrady nebo výstavby nových jaderných zdrojů. Vláda plánovala odstavit uhelné elektrárny do roku 2033.

Podle expremiéra a současného předsedy výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirka Topolánka musí mít vláda pod kontrolou plyn v zásobnících, které nejsou v českých rukou.

„Musí okamžitě vyhlásit nouzový stav a zabavit je. Ministr Síkela také musí okamžitě jednat o tom, že se vytvoří státní hmotné rezervy plynu podobně, jako je to u ropy. Bude nutné to vytvořit,“ prohlásil.