Václav Postránecký zemřel po těžké nemoci v úterý 7. května ve věku 75 let, a to v kruhu své nejbližší rodiny.

„Václava Postráneckého jsem obdivoval jako vynikajícího herce,“ uvedl ve středu ředitel Národního divadla Jan Burian. „Měl krásnou víru ve spolupráci lidí, cítil se jako součást dokonale harmonizovaného řádu... Říkal, že se musíme umět radovat z toho, že máme to, co máme, a naložit s tím tak, abychom udělali radost co největšímu počtu lidí.“

Video

Filmové role Václava Postráneckého

Postránecký se herectví věnoval už od dětství, vyučením původně zámečník se k divadlu dostal počátkem 60. let. Od roku 1979 pak působil v činohře Národního divadla. V letech 2005 až 2011 byl rovněž prezidentem Herecké asociace.

Herečka Taťjana Medvecká při posledním rozloučení s hercem Václavem Postráneckým v Národním divadle.

FOTO: Petr Horník, Právo

Zleva herci Zdeněk Maryška, Rudolf Jelínek a jeho manželka Martina Růžičková-Jelínková při posledním rozloučení s hercem Václavem Postráneckým.

FOTO: Roman Vondrouš, ČTK

Na svém kontě má i nespočet filmových a seriálových rolí, jako například v Byl jednou jeden dům, Cirkusu Humberto nebo Četnických humoreskách. Do paměti diváků se však nejvíce vryl jako nemotorný hudební skladatel Michal Adámek v komedii století S tebou mě baví svět. Kromě toho má za sebou i řadu televizních a divadelních režií.

Video

Václav Postránecký v rozhovoru pro Super.cz z roku 2014.

V roce 1995 obdržel Postránecký cenu Thálie a v roce 2005 k ní pak přidal Cenu Františka Filipovského za dabing ve filmu Zločin v ráji. Podle Kepky měl v září převzít Filipovského cenu za celoživotní mistrovství. To, že se jí nedožije, Postránecký prý tušil. „Věděl o tom, obdrží ji posmrtně,“ řekl Kepka.

Lidé před Národním divadlem, kde proběhlo poslední rozloučení s hercem Václavem Postráneckým.

FOTO: Petr Horník, Právo

Kvůli zdravotním potížím už loni musel zanechat role v seriálu televize Prima Krejzovi či moderování pořadu Receptář prima nápadů.