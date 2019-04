Aleš Honus, Novinky, Právo

Následovat bude postupné odvětrání dolu, zjišťování rozsahu destrukce podzemí a především vyšetřování příčiny výbuchu.

Od jednoho z největších hornických neštěstí v novodobé historii uplynuly již téměř čtyři měsíce. Po celou dobu bylo podzemí, které bylo zasaženo výbuchem a následným požárem, hermeticky uzavřeno.

„V tuto chvíli již můžeme konstatovat, že požár je uhašen. Ukázaly nám to kontrolní vrty,“ řekl ve středu novinářům závodní Dolu ČSM Karel Blahut. Doplnil, že bánští záchranáři by mohli do podzemí vstoupit již během několika dnů.

Práce budou zahrnovat několik etap. Jako první bude na řadě základní průzkum prostor, kde k tragédii došlo. „Jsme na to připraveni, jak personálně, tak technicky. Budeme monitorovat složení ovzduší a teplotu a zjišťovat, jak rozsáhlá je deformace důlního díla. Jednotlivých akcí se bude účastnit až šest záchranářských čet,“ řekl předseda představenstva Hlavní báňské záchranné stanice společnosti OKD Petr Dedek.

„Vzhledem k tomu, že postižená oblast je rozsáhlá a zahrnuje celkem 4 800 metrů chodeb, délka prací na zpřístupňování požářiště se odhaduje asi na dva měsíce,“ řekl Blahut. Kromě základního průzkumu dojde i na postupné vyprošťování prvních těl zesnulých, což bude probíhat pod dohledem státního zastupitelství a policie. „V oblasti čelby by mohlo k vyproštění dojít na konci měsíce, případně na přelomu dubna a května. V oblasti porubu předpokládáme vyproštění v polovině května,“ dodal.

Po vyproštění ostatků horníků z čelby a z porubu bude celá oblast znovu uzavřena a dojde na další fázi odvětrání. „Po stabilizaci větrání a teplot pak dojde k dalšímu průzkumu důlních děl, který by měl určit polohu těl dalších postižených. Po jejich vyproštění a dalším odvětrání bude následovat ohledání státní báňskou správou a policií,“ dodal. Jak dlouho tento proces potrvá, není možné zatím odhadnout a bude to záviset na rozsahu destrukce i na postupu jednotlivých prací.

K tragickému výbuchu metanu došlo v podzemí Dolu ČSM-Sever ve Stonavě. Explozi nepřežilo 13 horníků, z toho bylo dvanáct Poláků a jeden Čech. Další havíři byli zraněni. [celá zpráva]

Prostory zasažené explozí a následným požárem se podařilo během několika desítek hodin uzavřít. Těžba v nezasažených částech dolu byla obnovena hned po Vánocích.