Prezident Miloš Zeman ve čtvrtek kritizoval práci Bezpečnostní informační služby. Prohlásil o ní, že jsou to čučkaři. V rozhovoru pro TV Barrandov uvedl, že služba tvrdí, že se to v Česku hemží ruskými a čínskými špióny, ale zatím žádného... Celý článek Jsou to čučkaři, řekl Zeman o BIS»