Časopis, který komentuje kulturní i politické dění, začal Jan Wenner vydávat spolu s hudebním kritikem Ralphem Gleasonem v roce 1967 v San Francisku.

Wenner a jeho 27letý syn Gus doufají, že ve firmě budou moci působit i nadále, to ale záleží na novém majiteli. Wenner to uvedl minulý týden v interview pro list The New York Times. Své rozhodnutí komentoval slovy, že vydavatelský sektor je dnes naprosto jiný, než býval. Doufá, že nový majitel „porozumí poslání Rolling Stone”.

Žádné zájemce zatím společnost Wenner Media nejmenovala, jiné její časopisy – Us Weekly a Men’s Journal – před časem koupila společnost American Media Inc., vydavatel listu National Enquirer.

Za pět desetiletí časopis Rolling Stone získal renomé díky komentářům hudebního i politického života Spojených států i svým ikonickým obálkám. Figurovali na nich nejen hudebníci jako Doors, Madonna nebo Lady Gaga, ale také prezidenti, herci i papež (František). Nejslavnější je asi fotografie Annie Leibowitzové, na níž nahý John Lennon objímá zcela oblečenou manželku Yoko Ono. Zčásti i proto, že John Lennon byl zavražděn pár hodin po focení.

Do časopisu přispívala generace známých hudebních kritiků jako Lester Bangs a novinářů a spisovatelů jako TomWolfee, Hunter S. Thompson a P. J. O’Rourke.

V poslední době na něj dopadly proměny mediálního sektoru a jeho adaptace na digitální éru. Společnost nicméně uvedla, že časopis má stále 60 miliónů čtenářů měsíčně a návštěvnost stránek na webu i sociálních sítích rychle stoupá. Podíl 49 procent na časopisu Rolling Stone má společnost BandLab Technologies se sídlem v Singapuru.