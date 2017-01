„Neví se, co vlastně platí, opět se vracíme k systému povinných kvót, které už Jean-Claude Juncker odmítl,“ řekl Chovanec a uvedl, že plán na přerozdělování vždy selhal. „Malta byla první země, kde se tento pokus ověřoval a ani tam nezafungoval. Je to naprostá utopie,“ prohlásil.

V tom se shodoval s europoslancem Stanislavem Polčákem: „Mrzí mne, že se to s maltským předsednictvím vrátilo,“ řekl Polčák. Upozornil ale, že postoj ČR je v EU menšinový. „Většina (národních) parlamentů si přeje přerozdělování,“ dodal.

Chovanec řekl, že podporoval slovenský návrh: „Slovensko chtělo hybridní model, kdy by se přispívalo policisty, nebo penězi do zemí, odkud lidé utíkají. Vypadá to, že to Malťané hodí do koše.“

Polčák podotkl, že EU zatím nebyla schopna splnit ani to, co si sama dala za úkol: „Evropa ještě nesplnila dva domácí úkoly, když si dala povinnost přerozdělit určitou kvótu a přerozdělilo se deset tisíc uprchlíků.“

EU schválila přerozdělit do dvou let 160 000 běženců.

Bezpečné země musejí uprchlíky přijímat zpět



Chovanec upozornil, že dohoda o přerozdělování je jen jedním ze střípků pro řešení a klíčové je vracet uprchlíky do bezpečných zemí, které to mnohdy odmítají. S tím souhlasil i Polčák: „EU nemá uzavřenu repatriační dohodu s Marokem. S Marokem repatriační dohody uzavřelo jen šest zemí EU z 27,” uvedl.

„Já jsem před rokem na jednání v Bruselu řekl možná kacířskou myšlenku, že zemím, které odmítají brát zpátky své občany, se musí zastavit evropská finanční pomoc,“ řekl Chovanec a zmínil, že kromě Maroka jde i o Tunisko.

„Státy, které nepodlehnou našemu diplomatickému tlaku, tak nemohou přijímat pomoc,” dodal Polčák.

ČR se ke slovenské žalobě nepřidá



Česká republika se však nemíní přidat ke slovenské žalobě proti kvótám. Důvodem je pomalý práce evropského soudu. O slovenské žalobě se rozhodne na konci roku 2017, takže to bude akademický výrok. Je potřeba, aby v klíčových věcech rozhodoval evropský soudní dvůr rychleji.“

Chovanec také upozornil na problém prověřování migrantů v rámci kvót. Ministr vnitra upozornil, že ze stovek tisíc migrantů jich jen 30 procent prošlo nějakým scanem. „Nebudeme přijímat migranty, které neprověříme. Oni nestrpí bezpečnostní prověrku, nevytrvají do jejího konce,“ řekl Chovanec.

I v tom se shodl s Polčákem. „Jestli žádá někdo o azyl, tak by měl strpět vyšší míru dohledu a nebál bych se říci sledování,“ řekl europoslanec a zmínil, že by se dali použít třeba náramky.

Podle Chovance se situace uklidnila jen proto, že Makedonie uzavřela hranice, došlo k dohodě s Tureckem a migranti se hromadí v Řecku a v Maďarsku stojí plot. Polčák ale varoval, že dohoda s Tureckem může padnout, protože není jasné, jak Turecko zareaguje, pokud nedostane bezvízový styk.

Turecko nesplnilo asi deset z 72 podmínek, které samo přijalo. Třeba začalo koketovat s trestem smrti.