Restaurace hledají způsob, jak přitáhnout klienty zpět. Řešení existuje

Byly to velmi těžké chvíle. Podle zjištění společnosti Edenred se tržby v restauracích (měřené stravenkovými kartami Ticket Restaurant) v období leden / únor 2021 pohybovaly na úrovni 33 % oproti předchozímu roku – do značné míry tomu napomohla možnost provozovat alespoň tzv. okénka.



„Z našich dat vidíme, že většina restaurací se nějakým způsobem snažila po celou dobu lockdownu fungovat formou výdejních okének. Nicméně v březnu jsme již těchto restaurací registrovali o 20 % méně – celé pětina už to dál nevydržela. A bohužel je také jasné, že ani rozjezd po případném otevření nebude pro restaurace snadný a může přinést konec dalších z nich,“ vysvětluje šéf inovací a marketingu společnosti Edenred Jakub Ryba.