Penzijní spoření může v budoucnu znamenat i existenční nutnost. Myslete na sebe i své děti

Pokud jste již pátrali po tom, jak dobře zhodnotit své peníze, narazili jste jisto jistě na penzijní spoření. Je nutné si uvědomit, že ten, kdo si nespoří na stáří, musí počítat při nástupu do důchodu i s výrazným finančním propadem. To může vést ke snížení zajetého životního standardu a řešení i existenčních otázek. Není tajemstvím, že příjem typického důchodce v Česku je v současné době skoro poloviční oproti průměrnému platu. Spoření na důchod se stalo více než ožehavým a nutným krokem pro zajištění kvalitní budoucnosti.

Ideálním řešením je doplňkové penzijní spoření , které finanční propad spojený s odchodem do důchodu co nejvíce eliminuje. Je určeno všem bez rozdílu věku a založit jej mohou i rodiče svým nezletilým dětem .

Možná se vám může zdát, že začít spořit vašemu novorozenému dítěti na penzi je poněkud přehnané. Jak ale ukazuje ekonomický trend posledních několika let, je možné, že naše děti budou pobírat od státu nízký důchod, pokud vůbec nějaký. Je proto nezbytné myslet na jejich budoucnost a poskytnout jim takovou finanční podporu, kterou budou moci po dosažení 18 let samy dle vlastního uvážení rozvíjet.

Doplňkové penzijní spoření pro děti doslova s vaším dítětem poroste. Je velmi flexibilní a umožňuje celou řadu benefitů: Výši příspěvku lze kdykoliv zdarma změnit a na smlouvu může přispívat i více osob najednou. V 18 letech má vaše dítě možnost vybrat třetinu naspořené částky, ale podmínkou je minimálně deset odspořených let.

Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční produkt, platí, že čím dříve, tím lépe. Tento rok se navíc nabízí opět bonus 1 000 Kč za sjednání online přes Mobilní banku (nikoliv přes pobočku Komerční banky), který dostanou pouze osoby starší 18 let. Pro sjednání investičních produktů pro děti je nutná osobní návštěva na pobočce banky, ale ani v tomto případě se nemusíte bát, že o svůj bonus přijdete. Akci je pak nutné využít do 31. 12. 2022. Bonus 1 000 Kč dostanete za každou nově uzavřenou smlouvu s minimálním měsíčním vkladem 500 Kč. To a ještě mnohem více za minimální poplatky na trhu a možnosti volby strategie.