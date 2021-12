Jak vypadá Štědrý večer „dětí ulice“

„Často si ani neuvědomují, že se mohou mít lépe. Mají špatné sociální, životní, pracovní návyky a v mnoha směrech jsou zanedbané. V důsledku toho jsou častými oběťmi komerčního sexuálního zneužívání. Když se sebou chtějí něco dělat a spolupracují s Projektem Šance na svém životě, daří se nám to krok za krokem měnit. Tak či tak se o ně snažíme hezky starat, ale bez jejich součinnosti nám někdy nezbývá než trpělivě odpovídat na dotazy a radit, upozorňovat, ,očkovat‘ rozum a čekat, zda jej dostanou. Postupně tak začínají tušit, jak jít životem dál,“ popisuje svou nelehkou práci László Sümegh.

Pomalu ale jistě narůstá počet klientů s vrozeným mentálním omezením nebo s narušenou psychickou rovnováhou. Jedná se doslova o zanedbané generace, kdy už i rodiče těchto klientů vyrůstali ve špatném prostředí bez základních funkčních hodnot společnosti a byli ovlivněni různými návykovými látkami. To snižuje možnost takto postiženým plnohodnotně pomoci.

„Někteří klienti, kterým jsme před lety pomáhali, se nám ozývají s poděkováním, že kdysi nezůstali na své problémy sami. Někdy je to až dojemné, zvláště když se jim podaří rozvíjet to, co sami neměli. Vlastní rodinu. Většina klientů, kteří v minulosti zvládli úspěšný ,přestup‘ mezi ulicí a prací, si svůj úspěch dodnes drží. Některé z nich stále zpovzdálí dle potřeby podporujeme a usnadňujeme jim nový život, aby jej zvládali,“ vypráví László Sümegh.