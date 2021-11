S Liborem Boučkem jsem toho nahekal tolik, co s žádným jiným klukem

Jednou by se chtěl stát dvorním dabérem Timothéeho Chalameta a nejlíp se podle něj dabují postelové scény, protože tam není moc co pokazit. Sám si také jednu střihnul s Liborem Boučkem. Herec a dabér Daniel Krejčík se u dabingu pohybuje už přes deset let. O svých zkušenostech se podělil společně s dabingovým režisérem Jiřím Sádkem v dalším díle podcastu V Českém znění.