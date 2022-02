Psa naučíte prakticky cokoliv. Nechte si poradit od odbornice

„Slušné chování se dá naučit každé plemeno, některému to trvá déle, ale se správným přístupem se dá s každým pejskem naučit téměř cokoliv,“ tvrdí Trauškeová s tím, že samozřejmě záleží na věku pejska a na tom, v jakém věku ho začínáte učit. Začít se dá už se štěňátkem. Ovčácká plemena se dá prý naučit až 100 triků.

„Já cvičím tím způsobem, že trénuji toho člověka, ne toho jeho pejska. Vysvětlím mu, jak ten trénink funguje, jak toho pejska něco naučit a on svého psa pod mým dohledem učí. Můžu včas odhalit chyby a napravit je a doporučit mu třeba jinou metodu, kterou by to mohlo jít rychleji,“ vysvětluje trenérka, která má svůj online kurz, kde využívá takzvané pozitivní posilování.