První ryze česká posádka se chystá na nejtěžší offroadový závod světa

Dakarskou rallye zná u nás asi každý jako offroadový závod. Co do náročnosti v terénu však bledne před jinou sérií závodů – Rainforest Challenge, tedy česky Pralesní výzva. Její podzimní klání v Malajsii je finálovým závodem v této sérii, na nějž se dostanou jen ti nejlepší z nejlepších. A je to nejtěžší offroadový závod planety.