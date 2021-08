Očima Saši Mitrofanova: Pro Kreml je Tálibán adekvátní, ruští oponenti naopak teroristy

„Udělali na nás moc dobrý dojem. Jsou to adekvátní chlapi, dobře vyzbrojení.“ To jsou slova ruského velvyslance v Afghánistánu Dmitrije Žirnova po převzetí moci v zemi Tálibánem. Kdo si myslí, že by se ambasador mohl takto kladně vyjádřit například o vojácích NATO, musí být okamžitě vyveden z omylu. Žirnov takto pochválil táliby.