„V našem vchodu žili potkani. My jsme je s kluky honili klacky. Jednou jsem zahlédl obrovského potkana a začal jsem ho pronásledovat, až jsem ho zahnal do kouta. Neměl kam utéct. Najednou se otočil a vrhl se na mě. Bylo to nečekané a docela děsivé. Teď už potkan honil mě. Přeskakoval schody, skákal po patrech. Byl jsem ale stejně rychlejší a zabouchl jsem dveře přímo před jeho čumákem.“