Kdyby byla politika exaktní záležitost, nebylo by nic snazšího než zadat do systému předem spočítaný vstup, který by na výstupu poskytl optimální výsledek. Říká se tomu technokratický přístup. Vyznačuje se vírou ve dvě věci: že lidé jsou v jádru dobří a kazí je pouze nespravedlivý sociální systém a že stačí přijmout správné zákony, pak v jádru dobří lidé pochopí, že je to pro ně výhodné, a přinesou k urnám své voličské hlasy.