Než se miminko dostane k adoptivním rodičům, nemusí trávit čas v kojeneckém ústavu. Díky přechodné pěstounské péči se o něj může starat náhradní „maminka“. Co vede člověka k tomu, aby si domů vzal miminko, které trpí abstinenčními příznaky? Dá se do něj zamilovat jako do vlastního? A jaké to je, když ho musí odevzdat novým rodičům?